Javier Rubio: Trabajos de Hércules

Juanma Moreno ha visto, como el Heracles del escudo de Andalucía entre los dos leones, coronado por el éxito su trabajo ímprobo desde 2019 por acabar con la anomalía política que habían supuesto cuatro décadas de hegemonía socialista. Había comenzado –demasiado premioso, todo hay que ... decirlo– la limpieza de los establos de Augías de la corrupción y ahora ha consumado la gesta robándole el rebaño (de votos, en este caso) a Gerión, el legendario rey de Tartessos, en el límite de las provincias de Huelva y Sevilla, las últimas en caer de su lado. De resultas, saboreará durante los próximos cuatro años las jugosas manzanas del jardín de las Hespérides con el mismo sabor a ambrosía que le habrá dejado la victoria por mayoría absoluta de ayer.

Detrás de la proeza hercúlea de Moreno Bonilla haciendo saltar todos los candados con que el PSOE decadente había encerrado la iniciativa y el empuje de los andaluces hay mucho trabajo, no sólo de él sino de su equipo. No sólo durante una legislatura sin estridencias ni escándalos conocidos –una raya en el agua en esta Andalucía de los ERE y los cursos de formación– sino una campaña electoral sin un solo resbalón en el que todo el partido –¡por primera vez!– ha sonado como una orquesta afinada sin que ningún instrumentista haya dado la nota por su cuenta. Moreno Bonilla se ha rodeado de gente que sabe lo que se trae entre manos, honesta, esforzada y alérgica a los alardes y las astracanadas, lo que no pueden decir todos los candidatos.

El electorado ha percibido el trabajo por despertar a Andalucía libre de sus cadenas haciendo oídos sordos al tremendismo con que la izquierda, y singularmente Espadas, se empeñaba en pintar los tres años y medio de la legislatura agotada. Insistir en el desmantelamiento de la sanidad pública cuando se ha inaugurado por fases el Hospital Militar es vivir en una burbuja que ha acabado por estallarles en la cara a los apologetas del apocalipsis. Sencillamente, no se ha producido.

No siempre el trabajo bien hecho se ve coronado por el éxito. Ahí está el caso de Juan Marín, con la vitola de triunfador moral de los debates televisados, fracasado en las elecciones. A Marín hay que agradecerle el trabajo por desmontar el mecano socialista con una lealtad al socio de coalición inusual en la política española. Le tocó remar con el viento en contra y el barco de Cs haciendo agua sin bombas de achique. Hasta aquí llegó su travesía.

Ahora es de esperar que Moreno prosiga con la tarea emprendida, devolviéndole a los andaluces una confianza en sus propias fuerzas que el clientelismo fomentado desde el poder por el PSOE había reducido a su mínima expresión. Ese sí que es el decimotercer trabajo de Hércules. Tiene cuatro años de plazo a contar desde hoy. Sin un día que perder.