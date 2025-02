Iba a escribir que, a veces, la vida te concede una segunda oportunidad. Pero me he corregido en el mismo momento en que lo estaba plasmando: la vida siempre te ofrece una segunda oportunidad. Lo que ocurre es que nosotros, cortos de vista y faltos ... de olfato intuitivo, sólo apreciamos las muy evidentes, las que nos resulta imposible ignorar: el trasplantado que recibe un órgano compatible en la cuenta atrás del código cero, el que se salva del infarto por una angiografía coronaria que descubre ateromas insoslayables en las arterias, el que perdió en el último instante el vuelo que se estrelló, el que salvó su vida en un monstruoso accidente de tráfico porque vio el semáforo en ámbar y, esa vez, sin saber por qué se dejó ir sin acelerar. La segunda oportunidad. Como aquel programa mítico de Paco Costas en la televisión de todos los españoles con aquel automóvil que se hacía mixto contra la piedra en medio de la carretera hasta que la moviola daba marcha atrás a la secuencia y el vehículo esquivaba el obstáculo.

Iba a escribir que todos tenemos una segunda oportunidad. Pero me he corregido y voy a decir que todos nos la merecemos. Hasta al más ruin de los canallas hay que ofrecerle la oportunidad de enmendar sus propios errores, arrepentirse de la conducta y emprender una nueva vida en la que agradecer sencillamente estar vivos y sentir el cariño de los que suspiran aliviados por haber evitado el peñasco contra el que hubiéramos chocado. La vida nos da siempre esa oportunidad de invertir el sentido de la marcha y volver al lugar de origen, a ese sitio en el que fuimos felices o en el que, por lo menos, no nos avergüenza decir que estuvimos. Príncipes y mendigos, nobles y plebeyos, santos y pecadores. Todos nos merecemos un camino de vuelta.

Es absurdo pensar que el coronavirus actúa con inteligencia, pero en las últimas noticias sobre los contagios -y su potencial mortífero- hay algo de esto, como si la pandemia se empeñara en concedernos una segunda oportunidad para demostrar que somos capaces de hacerlo mejor, de aprender de los errores y mejorar la respuesta coordinada que le damos al virus en vez de este sálvese quien pueda. Y que las cifras de contagiados que precisan hospitalización, y aun más las de quienes tienen que pasar por la UCI, son una mera advertencia para que enderecemos el rumbo y nos enmendemos a nosotros mismos. Quizá sólo sea un disparate, pero bien merecería que se hiciera real. Sobre todo, después de que la Organización Mundial de la Salud (siempre ayudando a diseminar el optimismo) haya dicho que quizá no habrá «bala de plata» para acabar con la pandemia. Quizá lo único que suplicamos es una segunda oportunidad.