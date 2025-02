Ni nunca, parecen decirnos esos carteles con que organismos públicos, instituciones oficiales y empresas privadas están actualizando la reserva del derecho de admisión que, de chico, leíamos en las paredes de los establecimientos públicos. ¡Y tan reservado que está! «Esta oficina sólo atiende con cita ... previa». Y una ristra de teléfonos a los que se puede llamar para concertar la dichosa cita sin la que uno no es nadie; menos que eso: no existe.

Los bancos son, con mucho, las empresas que más afición le han tomado a expulsar a sus clientes con estas sutiles barreras disuasorias que ya no se puede saltar ni el millonetis que solía pasarse por la sucursal de la esquina a echar la parrafada con el director de la oficina, soltar un chistecito en la mesa de la apoderada y recolectar una gavilla de sonrisitas aduladoras por tenerlo contento. Ya, ni eso. Uno deja el dinero en el banco y allá se lo tienen a buen recaudo, pero no se le ocurra pasar a comentar la caída de la bolsa con el amigo interventor porque, ay, no había pedido hora. Total, ya volverá a subir la inversión.

Recién estrenada la mayoría de edad, mi hija recibió del banco una carta todo lo afectuosa que permiten estos tiempos impersonales y de frases hechas, en la que le anuncia la conversión de su cartilla infantil de ahorros a una cuenta corriente juvenil con tarjeta, conexión a internet y todos sus avíos telemáticos. A vuelta de página, la invitan a mantenerse alejada de la oficina bancaria con la contundente razón de que prometen cobrarle dos euros por cada vez que se persone en la oficina a hacer cualquier tipo de gestión. Esto lo habíamos visto antes en la sanidad pública, con aquella propuesta del tique moderador -pagar cien pesetas, se decía entonces, para aliviar la presión en las Urgencias- que ardorosamente defendió Abril Martorell hace ya veinte años. Pero nunca lo imaginamos viniendo de aquellas herederas de las cajas de ahorro y montepíos hasta cuyas ventanillas se acercaban a diario al comienzo de cada mes las viudas del barrio a preguntar si les habían ingresado la pensioncita (sic el diminutivo).

La digitalización ahorrará costes, por supuesto que sí, pero también afloja vínculos sociales que no pueden reemplazar eso que llamamos redes. Aquella familiaridad -de aperitivo diario y caseta de feria, incluso- con los empleados de los bancos y sus jefes, siempre nombrados respetuosamente por sus apellidos, resulta imposible de mantener ahora.

El «vuelva usted mañana» de Larra ha mutado en nuestra época a este «no vuelva usted mañana» porque no queremos verlo ni en pintura. Lo que parecen desconocer es que quien nunca vuelve es el que se termina yendo.