Vaya por delante que no recuerdo haber intercambiado ni media palabra con el hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, a quien conozco por testimonios de terceros, bastante coincidentes en el retrato, del que no resulta especialmente agradecido. Así que esa distancia con ... el personaje me permite, creo, centrarme en lo que dijo en un discursito improvisado por el que le han llovido los palos. Algunos, con razón, pero la mayoría sin atenerse a lo que realmente dijo ni a lo que quiso decir. Tal vez de la exégesis de sus palabras pueda llegarse a entender que el alarde de humildad contradice siempre la virtud como la limosna que se da tocando las trompetas delante de quien la da desdora tan loable empeño. Algo de eso le ocurrió a Cabrero, sin duda. Que sólo catorce hermandades (el 0,023%) hagan llegar fondos a la iniciativa de una olla común no quiere decir que no se haga caridad, como interesadamente han hecho circular sus detractores, que deben de ser legión.

Pero no le falta razón a Cabrero en su apelación a que las hermandades despierten, incluso con esa frase tan llamativa como controvertida de «no hay salvación fuera de los pobres» con la que el jesuita Jon Sobrino, adalid de la teología de la Liberación, resume la opción preferencial que tomó la Compañía de Jesús bajo el mandato de Arrupe y cuajó en la Congregación General 33. El propio hermano mayor pone en contexto esa frase, eco de «extra Ecclesiam nulla salus», explicando que su formación es dominicana y jesuítica. Pero por debajo de las formas, más o menos afortunadas, el debate sobre la vida interna de las hermandades está más vivo que nunca, quizá porque la pandemia ha eliminado de un plumazo aquello a lo que los cofrades se orientan con más apetencia: el culto externo. ¿Y ahora, qué? No es ninguna provocación de francotirador emboscado en esta columna sino la cuestión palpitante a la que ha querido responder el ex hermano mayor de la Soledad Ignacio Valduérteles en su último libro, «Manual de hermandades». En sus páginas, hay clarividentes formulaciones en torno a la caridad, la solidaridad y la acción social de las hermandades llenas de juicio: «La misión de las hermandades no es constituirse en responsables subsidiarios del estado de bienestar». Esa cuestión -con independencia de quién la formule y la consideración personal que se le tenga- es acuciante en estos momentos para el mundo cofrade si quiere ir más allá de un sentimentalismo piadoso basado en emociones sin conectar con la verdad evangélica que quiere anunciar. «La secularización de la Caridad que -teórica o prácticamente- reduce el amor a Dios a sólo el amor de los demás, lleva consigo la secularización de la misma fe, prescindiendo de Dios en favor de un antropocentrismo religioso». No se puede estar más de acuerdo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión