De todas las cartas pastorales que monseñor Asenjo ha escrito -más o menos, una por semana durante sus once años de pontificado hasta hace bien poco-, la más impactante es la última que ha hecho llegar el viernes, día de la Esperanza. También es de ... la que pueden extraerse las enseñanzas más interesantes porque no habla desde el salón del trono que existe en Palacio desde que el cardenal Solís lo mandara decorar ni desde la sede de la Catedral en la que se sentaron preeminentes titulares de la archidiócesis, sino desde su propia experiencia vital. Ya dijo el Papa Pablo VI, a quien veneramos como santo, que «el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan, o si escuchan a los que enseñan, es porque dan testimonio«. Y monseñor Asenjo ha dado testimonio de su dolencia, del sufrimiento que le impide hacer vida normal, de las limitaciones que le impone en su ministerio (ayer el obispo de Huelva ordenó dos sacerdotes en la Catedral), de la imposibilidad de unirse a la oración universal de la Iglesia, de su padecimiento en definitiva. Lo cual le acerca a su grey salvando todas las distancias.

Todo lo contrario de lo que uno puede imaginar de alguien con tan alta responsabilidad. Por encima del pastor y del maestro, ha hablado el hombre atribulado que confía en el remedio de la oración y la intercesión de la Virgen para atenuar su sufrimiento: exactamente como han hecho cristianos de todas las épocas. No ha ahorrado detalles cuando nadie se los había pedido como no fuera esa caterva de impacientes que andan por las esquinas maquinando sucedáneos por Semana Santa como si el triduo pascual no fuera suficiente para resaltar la conmemoración nuclear de la fe cristiana. Los mismos que empujan para que se anuncie formalmente la suspensión de procesiones a fin de dar rienda suelta, cuanto antes, a su inventiva.

Por eso justamente el gesto de monseñor mostrando a las claras su vulnerabilidad senil es toda una enseñanza catequética. Mueve a compasión en lo humano, sí, pero también a acrecentar la virtud de la paciencia en la vida pública, por lo general intempestiva y desesperada. Lo normal hubiera sido que la Santa Sede le hubiera permitido a don Juan José una lenta retirada que le hubiera garantizado medio año por lo menos de transición entre su dimisión por edad y el nombramiento de su sucesor. Menos de eso -hay que recordarlo para desmemoriados- revela que en Roma no se aprecia la labor apostólica del obispo saliente. Pero con la carta se aceleran todos los planes de relevo a petición propia.

De momento, un hombre bueno sufre. Recemos como nos ha pedido y consolemos su sufrimiento. Cualquier cosa menos ejercer de Zofar. Para eso ya hay muchos candidatos.