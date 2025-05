En vista de que Canal Sur se ha quedado sin repartir «El llamador» para Semana Santa, con las inevitables colas de cada año, el Gobierno ha tomado el relevo repartiendo mascarillas a voleo, al primero que se acerca a pedirla. Como aquel que ve su ... posición desbordada por los flancos y da orden a los soldados de abrir fuego a discreción. Hasta que la munición escasee. Con unas líneas de abastecimiento tan extendidas -y por ello tan vulnerables- como de China hasta aquí, no parece una opción sensata.

Pero las dan al tuntún, porque habrá quien las necesite de verdad y no se ha enterado ni dónde las reparten y luego, el avispado de turno que se pondrá cuatro o cinco veces en la cola y se lleva el cargamento como quien exhibe un trofeo de caza. Las mascarillas se han convertido en bienes preciadísimos en estos tiempos, pero no se me ocurre otra fórmula peor para el reparto que sin ton ni son en la parada del autobús, la boca del metro o a pie de tren. Valiente manera de atender una demanda generalizada de la población.

Tampoco es plan de hacer aquí una exigencia inasumible de acotar la discrecionalidad con que la Administración pública ha acometido la tarea de dotar de protectores a la población en general que nos llevaría a una discusión jurídica con aristas. Tampoco de que el reparto discrecional derive en arbitrariedad y fomente la desigualdad entre los que pasan camino del trabajo cerca del punto de entrega y los que viven o trabajan alejados y están conminados por orden gubernativa a no desviarse del camino más corto de ida o de vuelta como si fueran nazarenos de una cofradía de ruán. Vale, hay diez millones de mascarillas que entregar y de alguna forma habrá que hacerlo, tampoco nos pongamos tiquismiquis.

Hay incluso una corriente doctrinal que propugna que la mejor manera de combatir una depresión económica como la que se nos avecina es lanzando dinero desde un helicóptero y al que le caiga llovido del cielo pues ya se dará traza para gastarlo en lo que mejor le convenga. Algo así es lo que se ha hecho. El asunto es tanto o más delicado y nos mete en otro pantano de arenas movedizas similar en extensión y profundidad a la otra ciénaga jurídico-administrativa de la que tratábamos de huir.

El caso es que el reparto discrecional de las mascarillas evidencia dos cosas, sobre todas las demás. El escaso valor que el Gobierno concede a la medida puesto que ya sabemos el aprecio que, en general, se tiene por las cosas que se obtienen gratis. Y la taimada proposición de presentarse como artífice de la solución, aunque sea tan chusca, quien ha sido causante del problema. No faltará quien ve en la pretensión gubernamental un ensayo general con todo de sortear las reglas del mercado. A ver qué sale.