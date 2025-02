Hay que reconocerle a la ministra de Hacienda y portavoz -de todas las audacias de Pedro Sánchez, acaso sea la de poner a la tacañona del Gobierno a dar la cara semanalmente la más osada de todas- el desparpajo a la hora de denegar a ... las comunidades autónomas la parte del IVA de más repercutido por el Gobierno central en 2017: «Decayó la medida». El sarpullido que el santoral provoca en nuestros gobernantes coaligados explica que la ministra Montero no haya echado mano en esta ocasión del refranero, que atesora una expresión certerísima para definir la actitud del Consejo de Ministros con las autonomías: «Santa Rita, rita, lo que se da no se quita».

En cambio, el empleo deliberado de un préstamo del lenguaje jurídico-administrativo como es el verbo «decaer» hace que se diluya la culpa y la retención de ese pastizal que sublevaría -tristemente sabemos que no es metáfora- a otras comunidades autónomas se convierte poco más que en un accidente, una circunstancia sobrevenida contra la que es imposible oponer resistencia como un meteorito que nos «decayera» encima, si se me permite la broma. Pero puede que con su elaborada expresión tramposa, María Jesús Montero haya dado con la clave del Gobierno de esta legislatura que acabamos de inaugurar.

No es que el Mitma (Ministerio de Fomento en el siglo) se niegue a ejecutar ahora los túneles de la SE-40 que se habían previsto para cruzar el Guadalquivir entre Coria y Dos Hermanas. Qué va, hombre. Es que los túneles han decaído. Así, como decae una proposición de ley porque se cumple el trámite o sus promotores olvidan defenderla. ¡De más sabe el Gobierno central que las reclamaciones de Sevilla acaban decayendo siempre, sólo es cuestión de esperar! ¿El Metro dice usted? ¿Pues no se acuerda de la ley aprobada en las Cortes franquistas para construirlo que acabó decayendo porque nadie se la tomó en serio? No me vengan con milongas.

El Gobierno de Pedro Sánchez no va a indultar a los sediciosos políticos catalanes, ni mucho menos. Es que van a decaer los artículos del Código Penal en los que se fundamentó la sentencia y, claro, no hay nada que hacer contra eso. Simplemente, va a decaer.

Probablemente, no haya otra palabra que defina mejor el estado de nuestra democracia en cuanto a materias tan sensibles como la separación de poderes, el control del Ejecutivo y el sistema de contrapesos institucionales. Todo eso está decaído, sin vigor, agalbanado, falto de pulso como la propia democracia, arrodillada ante quienes la maltratan día tras día. España es una nación decadente con un Gobierno que no hace nada salvo quedarse con todo el mundo, empezando por el IVA. ¡Que no decaiga la fiesta, lo único que no puede decaer!