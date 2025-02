Lo más llamativo de la carta abierta de los científicos nacionales que exigen una auditoría de la gestión de la pandemia no es el currículum apabullante que exhiben sus firmantes, científicos reputados tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, ni el planteamiento que se deriva ... de sus palabras, sino el hecho en sí de que hayan dirigido la petición a través de la más prestigiosa (una de las que más, para no dejar fuera la Jama) revista médica del mundo. No es baladí. Quienes han suscrito el documento saben que su publicación en España les hubiera metido de lleno en la trinchera partidista, de la que resulta, hoy por hoy, imposible salir. Puede que esa investigación imparcial que reclaman para saber qué falló revelara algunos errores del sistema sanitario, pero desde luego, la sola invocación de un panel de expertos internacionales ajenos a nuestro país está revelando a las claras los fallos del sistema político.

En países donde los representantes de los ciudadanos saben plegar las banderas cuando se trata de cuestiones objetivas que no admiten sesgo ideológico, basta con una comisión de investigación parlamentaria para llegar a conclusiones constructivas que incorporar a la práctica del buen gobierno. Pero de más saben nuestros científicos que eso es imposible en la España actual, donde cualquier propuesta, por bienintencionada que sea, se examina no por lo que aporta al bien común sino por la procedencia de quien la formula. La referencia a un panel de expertos independientes es la constatación de un fracaso colectivo: somos incapaces de apartar nuestros prejuicios e impresiones a priori para trabajar en un proyecto compartido. En el fondo, lo que la carta de los científicos a «The Lancet» reclama para España es un arbitraje internacional: referentes imposibles de encuadrar en nuestra política de bajo vuelo que ordenen unas reglas del juego para que todos puedan acatarlas sin posibilidad de impugnarlas en función de quien las dicta. La gestión de la pandemia nos ha desnudado sin remisión como un país disfuncional en el que cuantos tienen responsabilidad en los asuntos públicos compiten no por hacerlo mejor que el rival político, sino en agrandar lo más posible los errores del contrario. Los gobiernos de los diferentes niveles de la Administración -a la gresca, unos contra otros- y los partidos que los sustentan -al pairo, veleidosos como una veleta- se pasan el día aireando lo malos que son los demás en una estrategia suicida que no busca construir nada en común sino envenenar al electorado con emociones primarias de las que sacar tajada para sí. Ese es hoy nuestro drama, para el que no hay comisión internacional de expertos que pueda enseñarnos lo rápido que estamos corriendo hacia el precipicio.

