No podemos consentir dar por perdida la batalla en más barrios de la ciudad abandonados a su suerte

En todo el reportaje de la compañera Silvia Tubio de ayer sobre los barrios degradados que van camino de la exclusión social si no se atajan a tiempo los problemas de seguridad y convivencia, la frase más llamativa del texto no hace referencia a ninguna ... de las tres zonas en franco deterioro, cada vez más acentuado, sino a sus precedentes inmediatos, esos barrios que se dan definitivamente por arruinados: «En la mente de muchos de esos residentes están Las Vegas en el Polígono Sur, Nazaret en Los Pajaritos o Hermano Pablo en el Polígono Norte. Tras puntos de la ciudad donde la batalla está perdida. La marginalidad se ha hecho fuerte hasta imposibilitar que se revierta la situación». Tremendo. No por desconocido, sino porque el notario de la actualidad que es el periodista levanta acta de lo que ve y lo que oye, lo que se dice aquí y allá sobre tres barriadas sevillanas que se dan por perdidas. Como quien se amputa un dedo para evitar la gangrena. Y luego otro. Y otro más, hasta que se hace preciso cortar la mano entera para evitar que siga la infección devorando los tejidos y amenazando el cuerpo entero.

Lo peor es que nos hemos acostumbrado a que hay zonas de la ciudad al margen de todo y de todos. Que allí impera otra ley propia que no es la misma por la que nos regimos los demás. Que se trapichea con droga, se cultiva marihuana enganchando la luz por las bravas, se guardan armas de asalto y se esconden delincuentes con cuentas pendientes sin que nadie mueva un dedo por resolver la situación. Se me viene a la mente ahora la visita que hizo Alfredo Flores cuando era fiscal jefe de Sevilla para denunciar la situación en Las Vegas, escandalizado por la impunidad con que se rompían las elementales normas de convivencia en aquel gueto. De aquel aldabonazo en las conciencias bien puede hacer treinta años o más. Perdidos. Porque está es la hora en que al fiscal jefe o al mismísimo alcalde de la ciudad no se les ocurriría aparecer por la zona sin un despliegue de seguridad que nada tendría que envidiarle al del Papa Francisco en Irak. Los nuevos barrios marginales -solo en la capital, porque después cada pueblo tiene sus zonas de exclusión- están reclamando que se haga mucho más de lo que se viene haciendo. Que se coordine el trabajo de los servicios municipales con la policía y la Justicia para separar el trigo de la cizaña que emponzoña. Los malhechores quieren, como primer paso, expulsar a los vecinos honrados que les estorban para sus planes de hacerse con el control de zonas enteras de la ciudad para convertirlas en burladero de sus fechorías. No podemos consentir dar por perdida la batalla en más barrios. El excelente plan de trabajos social para la erradicación del asentamiento chabolista del Vacie tiene que adoptarse en esos otros barrios afligidos para salvarlos cuando aún se está a tiempo. De otro modo, como en el cuento de Cortázar, un día nos habrán tomado la casa entera y al salir de Sevilla tiraremos la llave a una alcantarilla. Noticias relacionadas Manos muertas

