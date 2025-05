Investigar en Sevilla

El catedrático de Robótica de la Hispalense, Aníbal Ollero, es uno de los escasos andaluces reconocidos, entre otras muchas distinciones, con el premio Jaime I. En la última edición de los galardones participaron en los distintos jurados hasta 19 premios nobel, lo que da una ... idea de la importancia de los reconocimientos. En concreto, el profesor Ollero fue distinguido en el área de nuevas tecnologías. El catedrático de la Hispalense dirige en la actualidad un laboratorio en el que trabaja un equipo de ochenta personas entre ingenieros aeronáuticos, de telecomunicaciones, industriales e informáticos que desarrolla entre otros un gran proyecto sobre robótica aérea.

El equipo de la Hispalense que lidera Aníbal Ollero es el que en la actualidad cuenta con más investigadores, más publicaciones y más proyectos de Europa. Sin embargo ustedes no oirán hablar en los medios de este laboratorio vanguardista en desarrollo tecnológico. Mucho menos podrán relacionar sus investigaciones con Sevilla o Andalucía, que acaparan siempre los titulares sobre el fraude, la corrupción y la desidia generalizada de sus habitantes. No quiero decir que nuestra comunidad sea un ejemplo de innovación y emprendimiento, que no lo es, sino simplemente que existen realidades concretas que rompen todos los clichés existentes sobre los andaluces y que son desconocidas para la mayoría.

Aníbal Ollero, en la interesante entrevista que firmó ayer en ABC el periodista Jesús Álvarez, hablaba de los proyectos que realizan en la actualidad pero también de la falta de marketing y financiación que frenan su desarrollo. Lo de la falta de financiación de la investigación en España en general y en Andalucía en particular es un drama. Del que «inventen ellos» de Unamuno hemos pasado directamente al que «paguen ellos». Si no fuera por el 90 por ciento de las aportaciones totales que el laboratorio de Ollero recibe de los fondos europeos y de los contratos con empresas podríamos despedirnos de sus descubrimientos en robótica aérea, algunos de los cuales cambiará la realidad tal y como la conocemos hoy.

Lo de la falta de marketing es un mal en el que Sevilla tiene una acendrada tradición. En nuestra ciudad ignoramos sistemáticamente todo aquello que tenga que ver con el I+D+i y con la vanguardia tecnológica. Aquí siempre vendemos la misma Sevilla enclaustrada en sus tradiciones y su chovinismo. Y a los sevillanos que rompen los moldes con su esfuerzo y su conocimiento no los reconocemos hasta que los reconocen fuera de aquí. A veces ni eso. Por ello, en esta España de rufianes y «don pelayos» creo que es justo romper una lanza por los que deberían ser, como el equipo de Aníbal Ollero, nuestros mejores referentes.

@aybarrapacheco