El Heraldo de Podemos

Siento deber escribirlo, y más que él mismo lo lea ahora como sapo diario del desayuno, pero el alcalde Espadas, a quien teníamos por un socialdemócrata moderado y dialogante, modelo Manuel del Valle o poco menos, y en bastante alta estima por cierto, ha roto ... en radical modelo Sánchez, a quien da la impresión de que está quincando por el rabillo del ojo y mirándole a la cara «si la pone mala o buena» para complacerle en su actuación municipal y no buscarse líos dentro de las facciones de un partido donde hasta Susana Díaz ha tenido que hocicar ante el Desenterrador que dio su Mitin Electoral en el Telediario de las 3 a costa de Franco.

Yo creía que el diligente y efectivo Juan Carlos Cabrera, como delegado de Movilidad, se había encargado de poner dentro del despacho de la alcaldía una buena y artística señal de circulación de «Prohibido el giro a la izquierda», decorada por Marcos Venecia. Si había esa señal, Espadas la ha mandado descolgar. Porque ese alcalde al que votó mucha derecha para que tuviera poder suficiente para no depender de los radicales de Podemos, resulta que para sacar los presupuestos adelante al modo de Sánchez, radicalismo de radicalismo y todo radicalismo, y venga demagogia ultra, se ha echado en brazos de Podemos. Cuando podía perfectamente, para complacer y tranquilizar a quienes, desde otras posturas ideológicas lo votaron por su moderación y efectividad, haber pedido el apoyo de Ciudadanos o de Vox, por no citar al PP, porque eso sí que no se lo perdonaría su jefe Sánchez y lo pondría de patitas en las escalinatas de mármol de la Plaza Nueva en menos que se crea en Sevilla una nueva tradición.

Quien nos ha dado una imagen bastante real y expresiva de este insólito e incomprensible cambio ideológico del alcalde ha sido el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Beltrán Pérez, que ha dicho: «Espadas ha entregado a Podemos las llaves de la ciudad e hipotecará a Sevilla, al haberse radicalizado a la izquierda. Ha engañado a la ciudad al presentarse como una opción moderada, capaz de negociar con cualquiera, cuando ha cerrado las puertas a cualquier tipo de negociación a con otros grupos, al tildarnos de bloque de derechas y al descalificar la posición política de estos grupos. Este pacto condicionará la vida de miles de sevillanos a través de «posicionamientos dogmáticos e ideológicos».

Las palabras tan acertadas de Beltrán, que ha dicho lo que muchos hasta ahora simpatizantes de Espadas pensamos, me han recordado el cuadro de Pacheco: el rey moro Axataf doblemente genuflexo, como a portagayola, entregando las llaves de Sevilla a San Fernando. Y me ha recordado también la ya tradicional ceremonia de la llegada del Heraldo de los Reyes Magos al Ayuntamiento, en vísperas de la Noche de la Ilusión de la Cabalgata del Ateneo. No sé si a caballo o en un patinete, ha llegado al Ayuntamiento el Heraldo de Podemos y Espadas le ha entregado las llaves de Sevilla, como se las da el 4 de enero al jinete del Ateneo que acude, entre beduinos para recoger las cartas de los niños, para que el alcalde les franquee las puertas de la ilusión a los Reyes Magos. ¿Ilusión? No, lo de Espadas ha sido todo lo contrario: la desilusión. Ha lanzado el plan «Respira Sevilla» que nos ha cortado la respiración a muchos. ¡Cuidado que ir contra el derecho a la propiedad privada y meterse en poner tope al alquiler de los pisos! ¿Y resucitar el anulado Plan Centro de Monteseirín, prohibiendo la entrada de coches? ¿Qué quiere, que los sevillanos se vayan con su coche más todavía a Lagoh, y el casco antiguo quede «aveneciado» como parque temático «ad usum turistorum»?

Y en mal momento ha hecho este pacto presupuestario. En vísperas de elecciones generales, el cabreado voto sevillano del PP, de Podemos y no digo ya de Vox, va a votar al PSOE de Sánchez y de Espadas antier por la mañana... Los que votaron a Espadas como símbolo de moderación, para darle poder ante los radicales de izquierda, les han visto las orejas al lobo bajo la piel de cordero. Siento de verdad escribirlo, señor alcalde: pero Sevilla es más importante que las consignas que reciba usted de su jefe Sánchez para radicalizarse, que a este paso le veo desenterrando a Queipo...