La mañana no ha abierto del todo, y a las ventanas de la aurora se le han volado a la calle sus visillos de niebla. Hace frío. La calle, adoquinada y estrecha, es un chorreo de turismos, motos y autobuses urbanos. Los semáforos alternan sus ... colores, y los pasos de peatones, mal señalados, como casi todos, los respetan más por costumbre que por haberlos visto. Él va por la acera, envuelto en lanas, guantes, gorro, abrigo, con una mochililla a la espalda, sherpa de su propia escalada, donde llevará los útiles escolares. Tendrá cuatro añillos, le da la mano no sé si a un familiar o a la muchacha que lo cuida. Va con la mirada baja, como si contara las losetas del acerado o fuera preguntándose en qué momento alguna voz le desbarató el sueño por el que iba.

La calle, una locura de ruidos, frenadas, algunas voces, pitidos de coches. Él parece acostumbrado a esa diaria travesía desde su casa al colegio. ¿Qué pensará ese chiquillo, ese futuro en miniatura, esa muestra de la escritura del mañana, esa planta pequeña que, si tiene suerte, será árbol un día y dará frutos -¿qué frutos?-, sombra, leña, olor, flores…? Una vez, quizá mirándote a ti mismo camino de aquella escuela primaria a la que darías más de media vida por volver, te acordaste de unos versos: «…Y el chiquillo no sabe que la escuela / es un barquito de una sola vela / en el que lleva todo su equipaje.» Este niño tampoco lo sabe. Este niño, flor de la ignorancia y de la inocencia, va a la escuela como iría al médico: sabe que tiene que ir. Le esperan palabras que no conoce, lecturas a las que le costará subir, cuentas incomprensibles, mapas desconocidos, nombres de países que no imagina dónde están, y juegos por los que irá aprendiendo la convivencia. El futuro está escribiéndose en ese niño -lo va escribiendo él mismo-, en el cuaderno callejero que va de su casa a la escuela. ¿Quién le esperará al otro lado del tiempo, allá lejos, en lo que aún no puede columbrar? ¿Armonía de los hombres? ¿Guerras, amor, delincuencia, corrupción de los políticos? ¿Tendrá suerte? Y si es brillante, ¿encontrará un trabajo digno y bien remunerado? ¿Y casa y vida familiar? ¿Y un ambiente social hermoso, o habrá de guardarse a cada paso de peligros cercanos? ¿Hambre? ¿Abundancia? ¿Cambio de clima? ¿Inundaciones, nevadas, veranos de un año? ¿Le espera el paraíso? Mejor será que no lo sepa, que todo sea una flor que hay que tocarla para olerla, para verla abierta. Irá andando un día, y otro, y otro… Y quién sabe si alguna vez recordará lo feliz que era en la duda envuelta en lana de una mañana fría de otoño, cruzando en silencio la niebla.

