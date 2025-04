Llamadme raro, pero siempre me he sentido incómodo con la gente que te habla excesivamente cerca, sin medir la proxémica. De igual modo, me irritan las personas muy dadas al abrazo, al contacto personal sin apenas conocerte. Siempre, en cambio, he considerado el abrazo como ... uno de los gestos más conmovedores y genuinamente humanos que existen. No puedo dejar de contemplar La Piedad de Miguel Ángel o El Beso de Klimt sin sentir un pellizco íntimo; mucho menor, en todo caso, que el que me producen los abrazos de pésame a gente a la que quiero, o los que propino a mis hijos tras regresar de varios días fuera de casa.

El mal padre que soy fue incapaz, una vez más, de oponerse a las sádicas propuestas de ocio de mi hija Alicia, que en esta ocasión me condujeron al Mangafest, el Festival de Manga y Anime celebrado en Fibes la pasada semana. Más allá de las propuestas esperpénticas de algunos disfraces -cosplay, me corrigió mi hija-, lo que más me desconcertó fueron los centenares de adolescentes con carteles manuscritos en la solapa ofertando abrazos gratis. A veces resultaba difícil avanzar por los pasillos ante las escenas de jóvenes otakus abrazándose. Pero eran abrazos ceremoniales, fríos, gélidos dentro de su condición frívola. Es, al parecer, una tendencia internacional, los Free Hugs, muy propia de estos ambientes, que persigue regalar afectos para contrarrestar «la desconfianza de un mundo globalizado» (Wikipedia). Si tuviéramos que materializar físicamente los abrazos con los que cualquiera de nosotros ha cerrado sus emails a lo largo del último año, no nos llegaría la vida para cumplir ni con la mitad. Nos faltan, en cambio, abrazos sinceros. Esos que te pellizcan en lo más hondo, que te remueven por dentro. Los que no se regalan.

