F�lix Machuca: Profetas

Hubo profetas que por el tenebrismo de sus visiones sufrieron el castigo y la tortura de los que los consideraron contrario a sus intereses o desestabilizadores de sus imperios. Las verdades, casi nunca, gustan a nadie. Pero alguien debe de contarlas. Más que nada para ... que no nos pillen los acontecimientos más indeseables viendo un programa sobre Rociíto. Esos profetas de la calamidad y la catástrofe no son solo exclusivos del Antiguo Testamento. Hace unas décadas, concretamente en 1992, un dominicano recriado en Nueva York, Juan Guerra, se vistió de visionario y en aquellos años de abundancia le dio por cantar 'El costo de la vida'. Una canción profética mil por mil. A la que poco se le puede objetar. Aún resuena en la memoria de nuestros días aquel estribillo: «Y la gasolina sube otra vez / el peso que baja, ya ni se ve.» Esta misma semana, Niño Becerra, otro profeta de reconocida solvencia en el mundillo, viendo en los arcanos de los números de la macroeconomía, nos anticipaba que el de este año será el último de los veranos que podremos gozar como los que vivimos y reímos en los años de boyantía. Es posible que el próximo año veamos en la costa más neumáticos de ruedas de tractor que yates con grifos de oro...

El grado de conciencia que tenemos de la realidad no hay observatorio de pago que sea capaz de medirlo. Pero viendo el desenvolvimiento general de la tribu, no parece que seamos muy sensatos y nos empeñamos en vivir en un mundo paralelo, ajeno del que nos alertan los profetas. El Banco Central Europeo parece decidió a intervenir en todo el arco mediterráneo de la Unión, un arco que dispara sus flechas contra su propia impotencia e ineptitud, derrochando lo que no tiene y endeudándose hasta límites suicidas, dejando al borde de la pobreza las próximas generaciones, que vivirán fuera del estado del bienestar lo menos hasta que colonicemos Marte. Hay quien apuesta a que estamos en pleno canto del cisne de un sistema económico y político que no tiene más cuerda. Y que, a partir del otoño, la mala cara del enfermizo sistema se nos aparecerá como un detestable fenómeno poltergeist. Lo peor de todo es que no escucho a nadie medio sensato que diga que todo es mentira. Una más con la que se nos quiere amedrentar para que nos quedemos aletargados y viendo a Rociíto. A mí me da mucha jindama.

«La gasolina sube otra vez / el peso que baja, ya no se ve…» No se me olvida el estribillo. Porque pronto serán de difícil acceso las habichuelas y el café. Juan Guerra no mentía, profetizaba un futuro que ya está aquí. Ustedes, los que comemos de nuestro trabajo y no de parasitar esfuerzos colectivos, sabemos mejor que nadie lo que está pasando ahí afuera en ese mundo donde la realidad se mueve en las gasolineras, en los supermercados, en los presupuestos de la reparación de la casa, en las facturas de la luz, en el precio del gas, en la capacidad de ahorro y en la incapacidad de seguir por el camino que nos marcan. El peso está tan bajo que ya ni se ve. Y los precios están tan altos que ya hay productos básicos que parecen de lujo. Este verano, dicen los profetas, no se dará más. Así que no nos queda otra que gozarlo como si fuera la última vez…