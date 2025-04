Confieso que me generan una cierta risa los mensajes navideños de todos esos dirigentes políticos que consideran haber hecho los méritos necesarios para darnos la turra cuando menos falta hace. Será que no tienen tiempo durante el resto del año. Más todavía el que recién ... acabó, que hasta tuvieron que encerrarnos para que no nos perdiéramos ni una sola de sus intervenciones, aló presidente.

Por qué tendrán esa necesidad de emular al Rey. De meterse en nuestros hogares precisamente cuando intentamos llenarlos de buenos sentimientos, fraternidad y mejores propósitos para el año siguiente. En fin, el resultado es obvio; en términos de audiencia, la teletienda sale mejor parada. A veces, con todo, vale la pena estar atentos. Se extraen conclusiones interesantes. El fin de año pasado, por ejemplo, comprobamos que Juanma Moreno es capaz no sólo de abrir un hospital —el Militar de Sevilla— que el PSOE no fue capaz de resucitar en demasiados años. También te lo llena de figurantes que pululan por allí mientras él recita. Si además saben operar, el resultado global va a ser magnífico, chúpate esa, Ayuso. Gracias a las alocuciones navideñas del presidente hemos sabido asimismo que Cumbres de Enmedio es de los pocos pueblos que quedan en Andalucía sin sucumbir al coronavirus. ¿Y qué? Pues que el pequeño municipio onubense, con alcaldesa socialista, fue la localidad desde la que Moreno nos dedicó su mensaje en 2019. Rogativas, a Juanma. ¿Estará alumbrado por la gracia divina el presidente que consiguió su mayor logro político con el peor resultado electoral de su partido? De momento, es el único que inicia el año sabiendo que será candidato de su partido en las próximas elecciones, mientras su socio de gobierno se desmorona y la izquierda no acaba de encontrarse la cara. De Aznar, en su día, se dijo que tenía «baraka», en árabe esa suerte venida del cielo. No sabemos qué terminaremos diciendo de Moreno, pero puede, y mira que os costó convenceros, que sigamos hablando de él más de lo que pensasteis. Incluso en Navidad. Noticias relacionadas El churro y la vacuna

