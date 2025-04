Quienes hemos padecido en nuestras carnes las pavorosas crisis latinoamericanas de los años 80 intuimos que el paisaje tras la cuarentena será muy parecido, con la diferencia de que estamos en España y los mecanismos para impedir una catástrofe están al alcance de todas las ... administraciones.

En realidad, los estragos del coronavirus Covid-19 constituyen la segunda calamidad del año 2020, pues en enero pasado la borrasca Gloria arruinó familias, destrozó cosechas, arrasó pueblos y destruyó infraestructuras por numerosas regiones del norte y el levante mediterráneo. Los daños de aquellas lluvias, riadas y temporales tampoco fuimos capaces de atajarlos, a pesar de haber sufrido en 2016 las devastaciones de la Gota Fría. Por lo tanto, teniendo en cuenta que en 2018 fallecieron 15.000 personas por el coronavirus SARS, sería imperdonable que las administraciones no prepararan planes y protocolos para hacer frente a situaciones de riesgo como las que provocan los temporales y las epidemias.

Y aquí es donde tiene cabida preguntarse qué medidas deberían tomarse para reactivar la economía. La epidemia nos pilló con el gobierno demonizando a Mercadona y otras cadenas de distribución, pero durante la cuarentena esas mismas empresas no sólo demostraron su utilidad y versatilidad, sino que ahora mismo ofrecen numerosos puestos de trabajo. Sospecho que la mayor parte del gobierno apuesta por freír a impuestos a Mercadona y otras empresas del sector, mientras que una minoría del mismo gobierno sopesa rebajar la presión fiscal. Las sociedades crean riqueza y consumen -eso no va a cambiar-, pero lo que sí puede cambiar es la forma y la intensidad de gravar el consumo y la creación de riqueza. ¿Debería un autónomo seguir pagando sus cuotas cuando no ha tenido actividad económica? ¿Lo justo sería fragmentarle los pagos o más bien dejar de cobrarlos durante unos meses?

Cuando acabe el confinamiento se nos presentará una oportunidad única para mejorar las condiciones del campo, reconvertir nuestra industria para no tener que importar productos de primera necesidad, financiar la investigación científica, diversificar nuestra economía para no depender del turismo y sobre todo para diseñar un nuevo marco institucional donde la creación de riqueza se imponga sobre la redistribución de la pobreza, pues la gran lección de los años de macroajustes económicos en América Latina consistió en aprender que la riqueza no se crea ni reduciendo déficits ni aplicando impuestos confiscatorios, sino reduciendo los costos de la legalidad y los puntos de contacto entre las administraciones y los ciudadanos.

Llevamos décadas creando administraciones paralelas, subvencionando partidos y sindicatos, rescatando bancos y abaratando el despido para beneficiar a los malos empresarios. ¿No es hora de pensar en las familias y los individuos? La tercera calamidad de 2020 se puede conjurar.

www.fernandoiwasaki.com