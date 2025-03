El gobierno perdió la votación del Decreto confiscatorio, pero la oposición tampoco la ganó porque no la lideró

Cuando me pongo a pensar en que Podemos promueve en el Congreso la creación de una comisión que investigue los líos internos del PP, mientras el PP promueve en el Congreso la creación de una comisión que investigue los líos internos de Podemos, lo primero ... que me pregunto es quién sale ganando de esa estrambótica situación. Y como descarto que todo haya sido planeado por Teruel Existe, Bildu, Coalición Canaria, BNG o el PNV, paso a preguntarme si Torra, VOX, Esquerra Republicana o Ciudadanos rascarían algo de esa rocambolesca trifulca especular. Pues no, imposible. Por lo tanto, colijo que es el PSOE quien saldrá beneficiado del entuerto de la tarjeta SIM de Dina Bousselham, del quilombo del espionaje a Bárcenas y de los chanchullos que asoman en la financiación de Unidas Podemos y el Partido Popular.

Y que conste que el PSOE no ha tenido que mover un dedo para provocar el desgaste de sus socios de gobierno y del principal partido de la oposición. Si antes de la pandemia Pablo Casado y Pablo Iglesias eran los únicos capaces de hacerle sombra a Pedro Sánchez, ambos se acaban de disparar en un pie mientras con el otro pisan un jabón. En realidad, ni los estragos del Covid-19 ni la aplastante derrota del Real Decreto sobre los remanentes de los ayuntamientos han mermado la hegemonía del PSOE, que incluso prorrogando los presupuestos de Montoro podría seguir surfeando sobre las mismas olas que han revolcado a Unidas Podemos y al Partido Popular. Para colmo de males, la primera sesión de control del curso comenzó igual que esos partidos entre equipos de media tabla que salen a la cancha a empantanar el centro del campo haciendo faltas y enredando el juego. De hecho, si no fuera por las mascarillas nadie hubiera pensado que estamos sufriendo una epidemia, pues ni los tonos de voz ni los lenguajes corporales ni las interrupciones de las respectivas bancadas daban a entender que nos encontramos caminando al borde de un precipicio. Cada uno salió en busca de las espinillas de los contrarios y -aunque nadie sobresalió- todos terminaron zurrados. Y así llegamos a la votación del Real Decreto confiscatorio que perdió el gobierno, pero que tampoco ganó la oposición porque todas las fuerzas del Congreso votaron en contra sin haber sido lideradas por nadie. Eso sí, la portavoz del gobierno le cargó el mochuelo al Partido Popular (no al PNV ni a ERC) y los populares se lo colgaron como si fuera una medalla. ¿Cómo es posible que se les escapara la ocasión de señalar el aislamiento y la nula capacidad de convocatoria? Eso con Cayetana no habría ocurrido. Mucho se escribe sobre la fragilidad, incompetencia y maquiavelismo del gobierno, pero muy poco acerca de la nula capacidad de la oposición para aprovecharse de la situación. Por lo tanto, mientras Unidas Podemos y el Partido Popular se dedican a denunciar la trama en el ojo ajeno, el PSOE quizá barrunte que no merezca la pena votar unos presupuestos que podría perder, sobre todo si la virgencita puede dejarlo como está. www.fernandoiwasaki.com

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión