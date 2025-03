Fernando Iwasaki: La educación, otra vez

La aprobación de la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE) en el Consejo de Ministros, supone un eslabón más en la luenga cadena de nuestra reglamentación educativa, donde el ánimo de perjudicar o zaherir a los rivales siempre ha pesado mucho más que ... el ideal de mejorar los conocimientos del educando. De ahí que se carguen las tintas en la exclusión de la asignatura de religión del currículo oficial, como si semejante medida tuviera un inmediato efecto bienhechor sobre el conocimiento de las matemáticas, la expresión escrita o el dominio de lenguas modernas.

Creo que basta con darle un vistazo a las diferentes leyes educativas que se han promulgado desde 1975 y luego analizar nuestros resultados en los informes PISA y similares para confirmar que desde la Transición la educación española ha tenido ese aire desastroso de los paisajes después de una batalla. En realidad, los dos principales partidos se han turnado una y otra vez en el poder convirtiendo las asignaturas de Religión y sus alternativas en armas arrojadizas que ni siquiera han influido en los valores de nuestra sociedad porque la corrupción, el sectarismo, la violencia machista y la patanería que reinan absolutas no son propias ni de cristianos ni de progresistas.

Leo que en nombre de la igualdad de oportunidades la LOMLOE permitirá que los alumnos con malas calificaciones tengan el camino despejado para llegar a la universidad y sus opciones no se reduzcan a la Formación Profesional. Es decir, todo lo contrario que en Alemania, Suiza y los países escandinavos, donde los profesores encauzan a los alumnos —¡desde los catorce años!— hacia itinerarios donde su realización profesional tenga más posibilidades de éxito. ¿Confiamos en España en el buen criterio de maestros y profesores? Por desgracia no y así nos va.

Alcanzar la excelencia a punta de exigencia no es una opción delirante, pues China, Japón, Singapur y Corea del Sur no pueden estar tan equivocados a la vista de sus signos exteriores de prosperidad. ¿Por qué se reduce la exigencia en materia educativa mientras se exige lo máximo en deporte, cocina, turismo, moda o artes escénicas? Los políticos deberían darnos la explicación, pues veo que quienes optan a plazas de policía municipal o limpieza en ayuntamientos tienen que acreditar un B1 y hasta un B2 de inglés. ¿Se exige algún nivel de inglés para ser diputado, concejal o parlamentario autonómico? Preferiría no decirlo.

Nuestra miseria educativa no es por falta de religión ni corrección política, sino por indigencia verbal, numérica, humanística y científica.