AHORA que los okupas se han convertido en una de las amenazas más graves de nuestra convivencia, me gustaría recordar la polémica que abrió en canal a la opinión pública española entre 2009 y 2012: los desahucios. Por aquellos años presenciamos unas escenas vergonzosas, como ... el desalojo de familias y ancianos desamparados. Nuestro inveterado sectarismo ideológico instó a muchas personas a creer que la lucha contra los desahucios era una bandera de la izquierda radical y así fueron desoídas e incluso censuradas muchas voces provenientes de la sociedad civil, la Iglesia Católica y organizaciones como Cáritas, que se posicionaron contra los desahucios. Así, a nivel político fue muy evidente cómo el Partido Popular y el Partido Socialista se alinearon en defensa de los bancos, como quedó demostrado cuando pactaron la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo artículo 579 permite a bancos y cajas seguir embargando los bienes e ingresos de los deudores hasta cubrir los créditos concedidos. Desde las páginas de ABC me he pronunciado siempre contra los desahucios -«Hipotecantropus» (08.03.2009), «Hecatombe hipotecaria» (07.11.2010), «Agravio hipotecario» (06.03.2011), «Rescatar familias» (22.07.2012) y «Desahucios» (18.11.2012)- y gracias a UPyD apoyé la figura de una «amnistía hipotecaria». Sin embargo, la polarización de aquellos años abandonó en manos de Podemos y Ada Colau las demandas de las familias desahuciadas, como si la ruina y la fatalidad las hubieran convertido en apestadas. De aquellos polvos estos lodos.Preguntémonos ahora cuántas familias arruinadas por los estragos del Covid-19 se encontrarán con problemas para pagar sus hipotecas. ¿No habría sido mejor diseñar durante los años de la crisis un sistema más generoso y racional que permitiera a las familias permanecer dentro de las viviendas en condiciones especiales? Después de todo, siempre será mejor mantener a esas familias, que arriesgarse a soportar okupas. Sería lo mejor para las familias y de paso para las comunidades de vecinos, porque los okupas amenazan, ensucian, enganchan la electricidad, no pagan las cuotas de comunidad, incrementan los costos y destruyen la propiedad. ¿Por qué los bancos no pagan los gastos de comunidad de sus inmuebles okupados? Los medios que emplearon los bancos para desahuciar familias, son inversamente proporcionales a los que mueven para echar okupas.El auge e impunidad de los okupas es consecuencia del menosprecio y ausencia de empatía que los estamentos políticos, empresariales y financieros manifestaron hacia familias arruinadas, vulnerables y arrasadas por la crisis de 2008. Ahora los restos de aquel naufragio tienen que hacer frente al cataclismo del Covid-19. Y conste que los náufragos son las clases medias. Por lo tanto, no hablamos de «¡Es la economía, estúpido!», sino de «¡Son las familias, estúpido!». www.fernandoiwasaki.com

