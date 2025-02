Al frente de la Organización Mundial de la Salud hay un tipo no más fiable que Fernando Simón

Tedros Adhanom Ghebreyesus, máxima autoridad de la OMS, no es un tipo al que yo le compraría un coche de segunda mano. Es más: puestos a no tener pelos en la lengua, en absoluto le compraría nada. Y menos la confianza de la institución que ... maneja y que, presuntamente, vela por la salud en el mundo. Su hoja de servicios no es menos tenebrosa que la de un agente del espionaje de la guerra fría. Dicen que es biólogo. Pero tampoco lo doy por un hecho incontrovertible. Si sabremos por aquí con qué facilidad se consigue un doctorado académico si vives cerca del mundo de la política… Sus más feroces adversarios, los etíopes que se fueron de su país tras sufrir una encarnizada persecución política, sostienen que enmascaró tres graves epidemias de cólera cuando fue ministro de Sanidad. Tedros, llamémosle con tan ligera confianza para evitar la tortura de escribir sus apellidos, perteneció al partido del Frente de Liberación de Tigray, de inspiración marxista-leninista. Fue, igualmente, luz de su inspiración ideológica, aspirar a nombrar al dictador de Zimbabue, Robert Mugabe, embajador de buena voluntad de la OMS. Este Mugabe tampoco necesita mucha presentación. Por sus atrocidades lo recordareis. En cualquier caso, para el que tenga dudas de su diabólica inspiración, fue quien dejó para la historia frases de este peligroso calibre: «Yo soy el Hitler que necesita mi pueblo». O bien esta otra: «El único hombre blanco fiable es uno muerto». Si quieren pueden hincar la rodilla y pedir perdón…Está de moda ¿no?

Aunque él lo desmienta, algunos países occidentales, han visto una clara responsabilidad de Tedros en el anuncio tardío de la epidemia mundial de la Covid-19, en clara connivencia con China. Ese retraso en el anuncio, que según EE.UU fue inducido por Pekín, multiplicaría los efectos más nocivos de la epidemia. EE.UU, que aportaba sus buenos millones de dólares a la institución, la abandonó por este motivo. Siendo hoy la OMS una institución global más teledirigida por el inagotable dinero chino. A lo largo de los meses que ha venido protagonizando la pandemia, Tedros, ha firmado declaraciones tan contradictorias que, alguna vez, nos hizo pensar que era el doble de Fernando Simón, con mejor color pero con similares problemas de coherencia en el relato. Suele pasar cuando haces política en vez de buscar soluciones científicas a los problemas. También erró con las mascarillas. También erró con el grado de expansión del bicho. Y solo semanas después, quizás el tiempo que le interesaría a su patrón chino, sorprendió al mundo con las dimensiones globales de la epidemia. Últimamente, en plena carrera comercial de los fabricantes de vacunas, ha dicho sin un atisbo de vergüenza científica, que no habrá una bala de plata para acabar con la Covid. Tan solo días después, advertido quizás desde Pekin sobre los tiempos necesarios para poner en el mercado la vacuna china, se corrigió a sí mismo, anunciando lo adelantada que llevaba Pekín las fases del fármaco. O sea, bala de plata no. Pero vacuna china, sí. Ustedes se preguntarán a qué viene escribir hoy del señor Tedros. Creo que, tras estas breves pinceladas del mundo donde se mueve y los intereses que representa y defiende, no se necesitan dar muchas más explicaciones. Más que nunca nos llega el pálpito de que el mundo está en una convulsa tormenta de cambio. Y que tras esos cambios introducidos en las instituciones globalistas, tanto por China como por otros países occidentales, asistiremos a la eclosión de un amanecer que yo le pongo un color muy negro. El escepticismo que corre por ahí fuera y que hace que los ciudadanos, ni un un año después, tengan severas dudas sobre las sólidas convicciones de antaño, nace también de mandatarios tan dolorosamente indeseables. Para que el tiempo histórico que vivimos esté dominado por la desconfianza y la angustia.

