Un tipo muy sabio y, tal vez por eso, poco conocido, dijo que la gloria no es más que un gran rumor de viento en los oídos. O sea, nada. Cero pelotero. Pero en la gloria se vive confortablemente si además va acompañada de poder. ... Tanto una como otro son viajeros fugaces, esclavos del maldito reloj de los caprichos de la vida, que te da y te quita según una incalculable cifra de variables. Susana Díaz acaba de escuchar la trompeta del sexto de Caballería anunciándole que sus días en la política están amortizados. Y es posible que, en horas tan bajas como las que vive, ya ni recuerde aquel rumor de viento en los oídos que la consagraban como la joven y poderosa promesa del socialismo andaluz. Cuyo destino escrito en las estrellas le auguraba una carrera de pasos largos, recorrido ultra autonómico y estación término en Moncloa. A Susana se le acaban de levantar en el comité provincial sevillano cuatro insubordinados que no la reconocen como secretaria general del partido. Parece que todo comenzó a gestarse en Navidades. Cuando Ábalos, reunido con Gómez de Celis y otros conspiradores, decidieron apretar el botón de la desconexión interna y firmar una declaración de desamor para la secretaria general andaluza. Y apoyar al nuevo amigo de Zumosol: el sanchismo. Es la guerra. Queda ver si la sangre llegará al río o si todo parecerá un accidente.

A los cuatros provinciales levantiscos les seguirá una larga lista de apoyos de ocasión. En política casi todo es ocasión. Y las ocasiones hay que saber aprovecharlas. El poder no es nada si no se tiene. Y ante la debilidad manifiesta del aparato susanista, los emergentes han decidido que ya es la hora del asalto al poder. Tienen la bendición de Ábalos, el paraguas protector de Celis y el hambre orgánica necesaria para no esperar los entremeses. Ustedes verán la velocidad de crucero que toma esta guerra civil andaluza en el PSOE. Muchos de los que cambiarán de chaqueta no hace mucho le besaban el anillo a la presidenta de la Junta. Como si fuera la papisa de San Telmo que, tras salir de palacio por invitación electoral, comenzó a escribir su finiquito político. Los besamanos masivos que tenía la señora Díaz se convertirán en reuniones de leales que cabrán sobradamente en una mesa de camilla. Donde, todo el mundo suele hacerlo, se lamerán las heridas y se esperará otra ocasión que, quizás, ya no llegue jamás. Como se esperaba, Susana ha vuelto a aparecer tras cerca de un año en paradero semidesconocido. Y lo ha hecho, como mandan los cánones de la política, para desaparecer. A más de uno mirará a los ojos para decirle: ¿Tú también, Bruto? Antes, a ella, también la miraron así…

Pero huyamos del drama. Porque esto que les cuento es tan real como la vida que pasa por delante de sus narices. Y pasa en cualquier situación donde el poder se dispute. Ahora veremos si los susanistas van a la guerra o entienden que es más prudente y sabio negociar. En los asaltos al poder siempre hay un momento en el que hay que sentarse con el aspirante, tan poderoso que se le reconoce ese valor. En ese tipo de situaciones no hay muchas salidas. Susana, la secretaria general de los socialistas andaluces, tendrá solo dos: plata o plomo. Negociación o pelea. Numancia o Gades. La cultura del socialismo, del socialismo reconocible hasta la instauración del actual sanchismo, supo salir de estas situaciones con arañazos en la espalda, sonrisas en la boca y una despedida afectuosa y reparadora para los perdedores. Al fin y al cabo, la familia es la familia. Lo iremos viendo conforme avanza esta serie en abierto a la que la oposición asistirá frotándose las manos con sumo gusto. Las peleas del adversario garantizan la confortabilidad de los otros. Pasa la gloria. Ese gran rumor de viento en los oídos tan fugaz como el poder…