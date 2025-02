Un problema inexistente cobra vida cuando la política le hace el boca a boca. No es una frase. Es una certeza. El pin parental tiene padres, a diferencia de los hijos en los que piensa la señora Celaá, tan esclava de su progresía que tiene ... a los suyos en un colegio católico, concertado, con uniforme de faldita de cuadritos y sin adoctrinamiento sexual. Así son las cosas. La política tiene más fases que la luna. Y cualquiera de ellas es buena para hacer ruido y encender el bidón del fuego que solo expele humo. Humo y más humo. De la factoría de Iván Redondo. Un humo de los que se te pega a las ropas, no te deja respirar en condiciones y, menos aún, ver la realidad que te rodea. Durante buena parte de la semana hemos vivido envuelto en humo. Para dejar de ver lo realmente importante. Porque lo importante lo tapaba la humareda. Todos nos pusimos a hablar del pin parental. Un problema inexistente. Pero recobrado para el debate público por hacerle caso a Groucho Marx: «la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después remedios equivocados». No podemos garantizar que esta frase la acuñara el señor Groucho pensando en el pin parental. Pero no me tienten mucho porque acabaría por creerlo.

El no problema acabó convertido en el gran problema. Para que hasta un sindicato de estudiantes haya fijado una huelga general para el 6 de marzo. Muerdan esto. Una huelga antifascista, feminista y antirracista. ¿Quieren más? A lo mejor se le podría añadir también el antiheteropatriarcal. Y antitaurina. También antitabaco. Todos los antis posibles. Qué más da. Ruido. Humo. Inventarse una realidad para crear un problema inexistente. En esos los humoprogres son unos especialistas envidiables. Manejan esas cartas mejor que un tahúr del Mississipi. Y juegan con naipes tan marcados por sus laboratorios de propaganda y agitación que acaban por convertir lo blanco en negro. O más ajustado: lo incoloro en rojo chillón. Aquí se le reprochó a los populares de exceso de trompetería cuando sacaron a la luz pública los famosos archivadores convertidos en cajas fuertes. Lo que acaban de perpetrar con el pin parental no es trompetería. Es un congreso de bandas de cornetas y tambores, una tamborrada donostiarra, un ciclón de tambores de Calahorra. Ruido. Mucho ruido, como cantaba Sabina. Ruido para no escuchar lo que pasa en una nación que sabe que el problema real de la Educación en España es la falta de un pacto por la misma y no cambiar la ley cada vez que se produce una alternancia política. Algunos se han excedido echando viruta en la candela. Con el propósito de que el humo fuera más denso. Y la señora Rosell, jugando a pirómana, quiso echar su palito al fuego, ocurriéndosele que había que aplicar el 155 al pin parental murciano. Resulta chocante que salgan con estas porque los que ahora piden semejante exceso son los mismos que se negaron a recibir a plataformas educativas que denunciaban el adoctrinamiento en las escuelas catalanas. Un adoctrinamiento que ya saben ustedes sobre los ejes que giran: lo fobohispánico y la exclusión y persecución de la lengua española. En el Principado el problema era real desde que Pujol lo dejara por escrito en su plan 2000, allí no se produjo denuncia. Es más: alguno hasta leía catalán en la intimidad. Pero Murcia no es Cataluña. Y es más fácil buscar la pelea con los pesos moscas. El humo envolvía el interés político de quitar del foco lo realmente importante. ¿Saben que el FMI nos advierte de una heladora desaceleración? ¿Sabe el papel que va a jugar la nueva fiscal general en Cataluña? ¿Sabe si el PSOE pondrá en práctica su teoría sobre la judicialización política contra los golpistas catalanes? Estas secuencias del debate nacional han quedado borrosas tras el humo del pin parental. Y nos han eclipsado lo más grande: que Sabina y Serrat lo bordaron el lunes en Madrid y nosotros nos perdimos escuchar esa hermosa canción que dice «ruido mentiroso/ruido antrometido/ruido escandaloso/silencioso ruido» por culpa de los humoprogres…

