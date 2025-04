El gran problema del Campo de Gibraltar no es el Peñón. Lo es Madrid. Madrid siempre le ha robado al Campo de Gibraltar la verdadera razón de su desarrollo. Porque vio antes en la zona un argumento para el relato patriótico que para hacer política ... de verdad. Paradójicamente, el único que lo intentó, fue el innombrable general Franco, que se le ocurrió hacer patria y política a la vez, invirtiendo en un polo de desarrollo que se cargó una de las recurrentes y cíclicas crisis petrolera. El insoportable problema gibraltareño es siempre el mismo: que lo que no supo ni quiso arreglar Madrid lo arregló la comunidad gibraltareña con lazos de vecindad con los llanitos, en un intercambio remunerable de intereses que benefician a los de allí y a los de acá. Es realmente patético para una nación que echa a volar campanas patrióticas cada vez que se acuerda de la Roca, pretender un Gibraltar español a la vez que es incapaz de buscarle una solución propia a quince mil trabajadores españoles. ¿Tan marciana y estratosférica meta es generar trabajo, bienestar y futuro a quince mil trabajadores de la comarca y romper su dependencia de la Roca?

La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, acaba de colocarse, en una admirable exhibición de narcisismo político, el medallón de ternera de un acuerdo con Londres de última hora sobre Gibraltar. Ese acuerdo, aún no explicado porque quizás tenga poco que explicar, ni nos informa de cambios en la relación de la Roca con los narcos, ni el futuro de la base de la Royal Navy con submarinos nucleares en la zona, ni del abundante consumo de cal en la Roca para el blanqueo de capitales. Pero eso sí: logra la muy vistosa y cinematográfica posibilidad de arrumbar la verja dentro de seis meses. Decididamente el sanchismo es una anomalía política imposible de explicar sin Franco a su rescate. La verja gibraltareña es también obra franquista, querrán convencernos. Por lo que anunciando su derribo darán por resuelto el problema del que hablamos como un hito más de la memoria histórica. Un día de estos se le va el santo laico al cielo y en vez de vitorear en un mitin al señor Sánchez se dejan llevar por la inercia y jalean el Franco, Franco, Franco de los viejos tiempos.

El acuerdo con Londres es una verja menos. Lo demás, me malicio, seguirá siendo muy parecido. Entre otras cosas porque la comarca y la Roca han encontrado su propia manera de sobrevivir a sus distintas realidades. La soberanía de Gibraltar no está en Londres ni en Madrid. Está en los grandes bufetes de abogados de la Roca que blanquean los capitales más turbios que les llegan y en el poder determinante del dinero del narcotráfico. Esos son los cimientos soberanistas del chiringuito roquero. Conscientes de todo esto, Londres y Madrid, han hecho lo que más práctico resulta: darle una patada a seguir al balón engorroso que creaba el Brexit en la zona y dejarlo todo igual hasta dentro de cuatro años. Los trabajadores españoles seguirán teniendo el trabajo que ni Madrid ni San Telmo son capaces de crear; los hindúes, malteses y marroquíes continuarán con sus negocios abiertos; la movilidad en la frontera no se verá afectada y la Roca seguirá siendo espacio Schengen como hasta ahora. Que no se mueva ni un varal que el palio sale, poquito a poco, a los sones de una balada de Albert Hammond, el gibraltareño con más voz en el mundo. La duda quizás más preocupante que nos asalta es ver que el campo de Gibraltar sigue sin alternativa a la única que tiene: la de ser ya un epicentro narco que parece convenirle a mucha gente. Y la otra poniéndose medallones con la verja…