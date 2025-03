Aseguraba el clásico que el destino es el carácter y el carácter y el destino de Teresa Rodríguez no son fáciles. Ella lo sabe mejor que nadie. Y mejor que nadie sabe también que hay destinos que te obligan a pagar un peaje. Ahora que ... han suprimido el de Cádiz, su tierra de corazón y devoción, Podemos le anuncia que tiene que pagar uno muy elevado por no dejar de ser ella misma. Y ella misma es como siempre se ha mostrado en público y en privado: la elegida por los dioses anticapitalistas para ser depositaria de la pureza, la incontaminación y la ortodoxia de sus postulados políticos, sociales y económicos. Tiene todo el derecho del mundo a ser quien quiere ser. Y a pensar como piensa. El problema se le plantea cuando los mandos orgánicos de su formación política, aquella que nacía joven y sin los tics más cuarteleros de los que conforman la vieja política, le hacen saber que, a día de hoy, una coleta puede más que dos carretas rebosantes de pureza anticapitalista. Y como fue siempre en la ley del mundo, el que manda manda y bolas al cañón. Teresa Rodríguez tiene tanto de heroína como de mosca de la siesta, esa que interrumpe en la hamaca del poder al líder de Unidas Podemos con su intransigente ortodoxia y su pureza conceptual: el PSOE y el PP la misma cosa es. Radicalmente en contra del abrazo de gobierno entre Sánchez e Iglesias, a la voz más chillona del Parlamento andaluz le acaban de indicar desde la asamblearia formación de Galapagar que ahí tiene la puerta para dejar el partido donde tanta incomodidad sufre y padece.

Llegado el desencuentro al punto de no retorno, Teresa Rodríguez tiene dos salidas: achantar la cabeza ante los señoritos de Galapagar siguiendo la inercia histórica de tantos andaluces que tragaron con el ordeno y mando capitalino, cosa que no la convertiría ni en la primera ni en la última en hacerlo, ¿verdad, Susana?... O levantarse contra esos señoritos como en nuestra corta nómina de héroes rebeldes figuran con letras de oro el señor Clavero y el expresidente Escuredo. Ha de saber que dicha rebeldía, según el sistema métrico decimal y de pesos y medidas de Madrid, da pocos réditos políticos. Y como suele pasar en estos casos, dichas biografías dan más para un argumento de bonita novela histórico romántica, tipo Braveheart, que para hacer carrera política. Ese es ahora su dilema. O entrega la cuchara para apuntarse a la sopa boba de los banquetes del poder que toca su partido por matrimonio de conveniencia con Sánchez o se va haciendo mutis por el foro para integrar la magra lista de heroínas regionales. No hay que ser un astrólogo sumerio para ver en las estrellas del cielo escrito el destino de Teresa. De manera inmediata podría pasar por formar un algo parecido a «en comú podem» en compañía de su media naranja, dicen…

Si elige esa puerta cabe desearle mucha suerte y que su rebeldía sirva para algo más que una medalla a los caídos en combate brillando su prestigio al sol de poniente en algún chiringuito de Bolonia. Y si su carácter y su destino se lo permiten, no sería mal consejo escuchar más a Infante que a Bolívar, ampliando su discurso a los andaluces que se quedaron huérfanos y sin bandera autonómica pero a los que espanta que más de tres millones de venezolanos estén en la diáspora por culpa de gente como Delcy Rodríguez y los que la amparan. Ahí lo mismo puede pescar atunes. O un resfriado. Quién sabe. Pero insistir en lo mismo no deja de ser un ejercicio tan vano como melancólico. Los señoritos bolivarianos de Madrid siguen ahí. Incluso como miembros del VAR de la mesa de diálogo en Cataluña. ¿Qué sentido tendría clonarlos en Andalucía una vez que el partido te manda por tabaco?