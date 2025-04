Antes de que irrumpiera con sus partituras en el mundo masivo de la cinematografía, el Oeste americano tenía su música. Instrumentada sobre soportes inexcusables: la armónica, el banyo y las notas casi siempre rotas por una desaforada «balasera» del piano de la cantina. Con él ... llegó el escándalo del cambio. Y el genio del italiano le dio la vuelta como a un calcetín a la ortodoxia de las bandas sonoras de siempre. Y metió trompetas charras, guitarras fronterizas con El Paso, campanas misioneras de Nuevo México, flautas traveseras, violines de mariachis y punteos eléctricos. Con todo ese instrumental cortó el silencio non nato de la nueva música del cine del oeste. Para darle un toque tan personal y sublime a sus composiciones que uno salía del cine de verano, después de ver El bueno, el feo y el malo en el cine Enramadilla, con la extraña sensación de recordar más la música que alguna escena donde, invariablemente, Clint Eastwood escupía al suelo tabaco mascado sin pedirle permiso al colmillo. Era tan grande el italiano que le dio vida musical a más de quinientas películas, se llevó para su casa dos Oscar, le dieron el Príncipe de Asturias y su lista de galardones y reconocimientos tiene serias dificultades para poder salir entera en Wikipedia.

En cierta ocasión dijo que componer música para el cine era un ejercicio abrumador y angustioso, porque tenía que gustarle a muchas personas. Al director, al productor, a los actores, al público y, sobre todas las cosas, a él. A Don Ennio Morricone. Que se exigía a la altura de su estratosférico talento. Si él no se gustaba ni se veía reflejado en sus notas, aquello no tiraba. Y para conseguirlo tuvo que hacer lo mismo que Picasso para aprender a pintar como un niño. O sea, trabajar mucho. Componer como un poseso. Pero le llevaba ventaja a muchos compañeros de profesión. Porque parecía que tenía en el cerebro una caja de música. De donde podían salir temas tan melancólicos como los de La Misión, exuberantes como en Amazonas y tan emocionantes como la secuencia donde los indígenas aplacan su ira escuchando el sonido de una flauta. O temas tan hispanos e innovadores como el que musicó para Por un puñado de dólares. Un tema tatuado en el corazón de una generación que, aquí, en Sevilla, lo elevó a fuente de inspiración. Roqueros insobornables como Andrés Herrera «El Pájaro» entregó la cuchara con su Santa Leone y a muchos escritores de marchas de tambores y cornetas de Semana Santa se les coló en sus partituras como un duende inspirador algunos de sus compases. No me ha sorbido el seso la calor. Le hablo por derecho y en plata. Póngase un trago bien frío, siéntese con atención y escuche con los oídos del alma ese tema de Por un puñado de dólares. Y comprobarán en la memoria de sus días más hermosos cómo esas trompetas charras se entreveran de Semana Santa, les suenan a bulla, lágrimas e incienso. Escucharlas es seguir, con la procesión por dentro, un palio que se va por una calle estrecha del viejo Centro.

En los cines de verano de mi juventud, con búcaros de Lebrija, chufas en agua y Bisontes sueltos a peseta, aprendí que solo una catástrofe natural o el talento de un artista pueden cambiar la geografía del mundo. Y convertir un desierto de Almería en uno de Arizona. De esa clase de hermosos cataclismos está llena la filmografía sonora de Morricone, que junto a Sergio Leone y Clint Eastwood supieron crear un oeste nuevo, distinto, fronterizo, mucho más hispano que los que construyó la épica de Hollywood. Que la muerte siempre tiene un precio lo sabemos los que aún le arrancamos días a la vida. Un precio que Morricone nos lo puso al alcance de nuestra fantasía y de nuestra emoción con esa música tan sublime y personal que nos marcó tanto que hasta algunas de nuestras Vírgenes de abril se mueven a su compás.