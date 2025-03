Un espía en el bolsillo

Hasta ahora todo el mundo llevaba un fotógrafo en el bolsillo. Sí, el del teléfono móvil. Estamos todos expuestos a que nos hagan la foto más comprometida en el momento menos adecuado. Que un gracioso que saque su teléfono móvil, le dé a la aplicación ... de cámara digital, y ¡zas!, te haga la foto. Puede ocurrirle a usted como a aquel que un día se fue a los toros con su querida, y le dijo a su mujer que iba con un amigo muy aficionado. Sin tener en cuenta que televisaban la corrida, cuando daban toros en abierto por TVE y Telecinco, y al enfocar las cámaras al público que aplaudía una faena, se la hicieron a él, porque lo sacaron a toda pantalla con la periquita al lado. Y no vean la que lio la legítima cuando volvió a su casa después de los toros:

-Con que ibas a ir a los toros con un amigo muy aficionado y no con esa lagartona, ¿eh? ¡Qué embobado estabas con ella!

-¿Pero qué lagartona?

-Sí, sí, tú disimula, ¡pero anda que no se os ha visto bien en la televisión!

Con los teléfonos puede ocurrirnos eso. Es terrible para los famosos y populares esto de que cada español lleve en el bolsillo un fotógrafo de urgencia. Lo sé por el pobre de Curro Romero, que no puede el hombre dar dos pasos por la calle cuando sale de almorzar con unos amigos o va camino de un acto, sin que lo paren siete mil que quieren o bien que le hagan una foto con él, o directamente un «selfie»:

-Maestro, ¿le importa a usted que nos hagamos una foto?

Y el bueno del Faraón, resignado, me comentaba una tarde que ya lo habían parado siete mil para hacerse la foto, viéndole el lado bueno a las cosas siempre, como suele:

-Menos mal que con esto de las fotos de los telefonitos dichosos por lo menos no tienes que firmarles un autógrafo.

Por si fueran pocas las indiscreciones de las fotos, ahora llevamos en el bolsillo, con el móvil, junto con esa cámara traicionera, un espía que nos sigue y persigue y sabe dónde estamos en cada momento. El Instituto Nacional de Estadística (INE) comenzó el lunes y acaba hoy el seguimiento de millones de móviles de usuarios de toda España en una campaña que tiene como objetivo obtener información sobre los desplazamientos de los españoles y sus lugares preferidos de vacaciones. Las compañías telefónicas ofrecen datos sobre la posición de los móviles y luego se los facilitan al INE. Durante estos tres días tomarán la posición de los móviles entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana para establecer el lugar de residencia. Y entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde se examinan los flujos de personas, entre qué antenas de la red móvil se trasladan para trabajar o estudiar. Para calificarlo de destino cotidiano, el INE considera que el móvil tendrá que estar presente en la misma localización al menos cuatro horas en dos de los cuatro días. Espionaje total. ¿Para eso tanta Ley de Protección de Datos dando tanto por saco, que no nos dicen ni en qué habitación de un hospital está un enfermo al que vamos a visitar, para que luego nos espíen de esta forma tan lamentable nuestros movimientos?

Los espías en este caso son las tres grandes compañías de teléfonos, Movistar, Orange y Vodafone, que se han prestado al chivatazo de móviles. Siempre estamos todos localizados por el teléfono móvil. Por triangulación de las antenas más próximas al lugar donde te encuentres, la Policía o el juez pueden saber el sitio donde te hallabas en una hora determinada, si eres sospechoso de un delito. Este rastreo generalizado e indiscriminado del INE nos convierte a todos como en delincuentes peligrosísimos a los que hay que seguir. En vez de «¡siga a ese coche!», «¡siga a ese móvil!». Hasta tal punto, que prefiero que la niña que me hace la oferta de Vodafone me despierte la siesta como todas las tardes, antes de que me vaya a buscar un lío como al que televisaron en los toros con su querida.