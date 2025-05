La ausencia de Enrique Osborne empobrecerá a Sevilla en general y a sus amigos en particular, porque Enrique era un discreto activista de la cultura, el civismo y la amistad. A lo largo de la semana he leído merecidas y conmovedoras despedidas que le han ... hecho justicia a su figura pública y reconocida como tal dentro de nuestra ciudad, pero ahora que no puedo perturbar su modestia sino apenas reconfortar a cuantos lo quisieron, me gustaría bosquejar en pocas pinceladas toda la grandeza personal que procuraba que pasara desapercibida.

Enrique era un lector generoso y agradecido, pues si leía un libro que le había parecido extraordinario lo compraba y lo dejaba reservado a nombre del amigo/a en su librería favorita. Y como semejantes detalles propician la reciprocidad, gracias a sus finezas literarias muchos descubrimos títulos maravillosos e intercambiamos golosinas encuadernadas con Enrique. No obstante, su bonhomía la esparcía también sobre los artículos de prensa, pues me consta que más de un colaborador de las cabeceras sevillanas ha recibido cordiales y generosos mensajes de Enrique Osborne. Por otro lado, los desafíos culturales de la ciudad lo preocupaban sobremanera, pues como humanista que era fue un resuelto defensor del arte, la música y el patrimonio cultural de Sevilla. Si hiciera inventario de los temas que pueblan nuestra correspondencia no sería posible incluirlos en el breve espacio de esta columna, aunque sí me gustaría decir que la situación de las Atarazanas y de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla fue su terrible y última preocupación. En realidad, como defensor del patrimonio cultural sevillano Enrique Osborne comprendió antes que nadie la necesidad de consolidar simpatías y complicidades con otras personalidades sensibles sin concederle importancia a las diferencias ideológicas. Por eso Enrique cultivó la amistad con todos y fue pródigo en admiraciones porque su clarividencia lo inmunizó contra el sectarismo. Pienso en aquel Manifiesto del Foro Al Andalus (2012), en las personalidades tan diversas que lo firmaron y casi escucho de nuevo la voz de Enrique leyéndolo en el Patio de la Montería del Alcázar. Sé que Enrique Osborne escribía sus recuerdos pensando en sus adorados nietos y espero que algunas de esas viñetas de la memoria se conviertan en libros que los amigos podamos regalar a otros amigos tal como hacía Enrique, porque Enrique Osborne -apenas pronunciemos su nombre- nos seguirá «enriqueciendo». www.fernandoiwasaki.com

