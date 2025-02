Eduardo Barba: El destete

COMO cualquier mamífero, Antonio Muñoz ha necesitado unos meses para completar del todo su destete, en este caso de su predecesor, Juan Espadas. De hecho, cierta lentitud en ese proceso biológico natural le provocó tener que participar en mayor medida de la que él mismo ... pretendía en la campaña electoral regional de quien le antecedió en la Alcaldía de Sevilla, candidato socialista a la Junta. Tuvo más presencia de la deseada en las andanadas iniciales a cuenta de la batalla entre administraciones por la financiación de la línea 3 del metro, adhiriéndose a las burdas tesis del Ejecutivo central sin demasiado convencimiento pero por exigencias del guion. Pero ha sido inteligente el regidor y tras unos primeros compases dubitativos, ha terminado haciendo lo que reclamaban la inteligencia, por un lado, y sus asesores más cercanos, por otro: desligarse de la campaña y, con ello, del desgaste de las siglas, del mensaje manido y doctrinario del aspirante y, sobre todo, del arrastre al pozo que conlleva seguir el camino que marca el único al que verdaderamente iban dirigidas las propuestas del PSOE, Pedro Sánchez.

Muñoz ha ido desligándose con bastante habilidad de la rutina diaria de Espadas y del jefe del partido para no terminar achicharrado. Aunque no hacía falta ser muy listo, intuyó bien que todo este proceso no podría traerle nada bueno y escogió mantener su perfil más institucional cargando las semanas de eventos en los que debía estar para evitar el mitin, la banderita, la visita vecinal con canutazo para alertar contra «la ultraderecha» y la foto con los protagonistas. Ha permanecido muy lejos de la trifulca y de cualquier tutela de Ferraz haciendo prevalecer su cargo institucional, que pasa por ser el del regidor socialista más importante de España si atendemos al criterio poblacional; un puesto que su antecesor abandonó en enero codiciando otros que consideró mejores que el bastón de mando en la Plaza de San Francisco. Para lograrlo, su equipo se ha fajado con tremenda sutileza elaborando una agenda diabólica pero que le parapetaba ante cualquier tentación partidista o llamada a filas desde la dirección federal, la que ha pilotado prácticamente todo convirtiendo a Espadas en un mero delegado del Gobierno, en un pregonero de las supuestas bondades de la gestión del líder de su formación. Que no es a estas alturas de la película, precisamente, alguien que mueva masas a su favor, como ya se había comprobado en anteriores comicios como los de Madrid o Castilla y León. Lo supo ver Muñoz y cortó el cordón umbilical para apartarse de la escena del crimen, con lo que nadie podrá ahora convertirlo en sospechoso. Sin ese peso, comenzará en breve su propia campaña mirando a mayo.