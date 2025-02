Volvimos de Fuengirola y Marisa, desde el mismo coche, fue la primera en percatarse. En nuestra casa hay alguien, dijo, para espanto de los dos pequeños. Al llamar a nuestra propia vivienda, se asomó a la ventana un hombre corpulento de piel oscura, que decía ... no entender nada. Tenía dos hijos, casi de la misma edad que los nuestros, y también una mujer, algo más joven que Marisa. Habían ocupado nuestra casa, era indignante, pero, como nos transmitió la policía, de momento no se podía hacer nada.

Había que actuar. Los Muriel, nuestros vecinos, aún no habían vuelto de vacaciones, e incluso teníamos sus llaves (nos las dejaban para darle una vuelta a las plantas), así que no nos lo pensamos. En menos de una hora estábamos instalados. No era del todo incómoda aquella casa. Para empezar, su televisor era de más pulgadas que el nuestro, y las habitaciones de los niños estaban decoradas con mucho gusto. Qué decir de la cama de matrimonio: era deliciosa, y no sólo para dormir. Es lo que había, ahora era nuestro hogar, le explicamos a los Muriel, cuando aporrearon la puerta al comprobar que habíamos cambiado la cerradura. Por qué no ocupáis la de los García, les propusimos, todavía no han regresado de su veraneo.

Nosotros donde los Muriel, los Muriel donde los García, los García donde los Cobos, y así todo el barrio. Anteayer, al salir por la mañana hacia el trabajo vestido de Juan Muriel, vi que mi vecino ocupa de piel oscura lucía uno de mis polos Lacoste, y me alegré de que le quedara tan ajustado. No me percaté de que llenaban su furgoneta para marcharse. Al regresar del trabajo, Marisa me esperaba en la cocina. Se han ido, me dijo. En su mirada angustiada leí justo lo que yo estaba pensando: qué pánico regresar, volver a ser nosotros mismos.