Junto a los balcones que se abren a los aplausos cada tarde, hay otras ventanas de las que estoy muy pendiente en estas semanas de reclusión. Son las de los amigos y familiares que ponen en común, como en un patio de vecinos, sus desgracias ... a través de whatsapp. Al que no acaban de anunciarle un ERTE lo han mandado a casa de vacaciones forzosas, o bien es autónomo y no sabe qué comerá mañana porque directamente ha dejado de facturar.

Cuando Gran Bretaña entró en guerra en 1939, se decretó una rigurosa medida para evitar las invasiones aéreas del ejército alemán: durante tres meses, estaba prohibido encender cualquier luz por la noche, incluso la más insignificante. Los vehículos, al caer el sol, se veían obligados a conducir con los faros apagados. En consecuencia, durante esos primeros meses, murieron casi 5.000 británicos en las calles, en su mayoría peatones. Sin lanzar una sola bomba, la Luftwaffe consiguió sembrar el terror y causar numerosas bajas gracias a una medida promovida por el propio Gobierno inglés.

No me siento del todo cómodo con el tono bélico que ha adquirido el discurso de la lucha contra la pandemia. Si bien nadie duda de que nos enfrentamos a una economía de guerra. Pero lo peor, aunque cueste imaginarlo, no será esta reclusión sino lo que empezará justo después, cuando toque reconstruir las ciudades desmoronadas por los bombardeos: recuperar la confianza, quitarnos el miedo, devolvernos la alegría. Nos costó demasiado tiempo volver a sonreír, después de aquel nefasto 2008, cuando nos apagaron todas las luces, abandonándonos a nuestra oscura suerte. No permitamos que a la dolorosa noche del coronavirus le suceda una noche todavía más oscura. Después de este cruel cautiverio, necesitaremos más que nunca la luz.