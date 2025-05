Ea, pues no. Se va a quedar usted con las ganas que diga el topicazo de que «Sevilla tiene un color especial». Voy por otro lado. Por la colección de láminas «ABC recupera el color de Sevilla» cuya carpeta y dos primeras estampas se encontraría ... ayer al cumplir el precepto dominical hispalense de comprar el ABC. Aunque luego hablaré del alto interés de la colección en sí, quiero abrirme de capa sobre un tópico chocante. Verán que cuando alguien quiere referirse al pasado y sobre toda a la Dictadura, hablan de «una España en blanco y negro». Mentira. Y de las gordas. Embuste. Confunden la Historia con la llegada de aquella TVE en color con los primeros capítulos de «El hombre y la tierra» de Félix Rodríguez de la Fuente, que fue quien estrenó una tele cromática que sintonizaban muy pocos receptores todavía. Quieren con lo de «blanco y negro» referirse a una España triste, enlutada, pobre, aburrida, miedosa, sojuzgada, sin nada de nada, con un guardia civil a un lado y un cura al otro. Y nada más alejado de la realidad de cómo fueron los 40, los 50 y no te digo los 60 en España, ya con la llegada de los americanos, del turismo, del 600, de los primeros bikinis, de los electrodomésticos, de las viviendas de protección oficial. Otra vida completamente distinta a la que quieran pintar con ese topicazo demagógico de «una España en blanco y negro». Y a Sevilla le ocurre igual. Hablan de «una Sevilla en blanco y negro» cuando aquí la vida era algo sonriente, con carestías, eso sí, y en una época incluso con cartillas de racionamiento, pero con la alegría que nunca, nunca nos faltó.

Por eso me alegra que estas láminas que desde ayer vienen con el ABC traigan ese color que niegan los tópicos demagógicos. Les recomiendo que las coleccionen. Y sé que muchas de esas láminas coloreadas de ABC vienen buscando Marcos Venecia para decorar paredes de bares. O si no, al tiempo.

Me centraré en las dos fluviales fotografías que venían ayer con el ABC. Digo fluviales porque la una era de la prueba de carga del levadizo Puente de San Telmo y la otra de la construcción del que luego fue conocido como «Tapón de Chapina». La corta del río para su desvío por la Vega y por San Juan, para evitar que Sevilla se arriara en cada DANA, como le llaman ahora a la gota fría, cuando llueve más que cuando enterraron a Bigotes y el bajante de la Catedral que da a la Puerta del Baptisterio se pone como las cataratas del Niágara. En las dos láminas hay tanta Sevilla que comentar que tendría que pedirle a mi maestro Don Abel Infanzón media colección de sus páginas para glosarlas. La prueba de carga del puente de San Telmo no la vi más que en estas fotos, pero mi padre me llevó de muy niño, y yo creo que cruzando por el desaparecido Puente de Tablas, a ver cómo las recuas de borriquillos vertían sus serones llenos de tierra y escombros sobre el ya cortado cauce del Guadalquivir en Chapina. Fue media novelera Sevilla a ver esas recuas y aquel corte, como una victoria contra las riadas.

Gran tarea la de Rafael Navarrete de colorear digitalmente estas fotos impagables del Archivo de ABC. Esto de colorear fotos tampoco es nada nuevo. El padre de los Moreno, Maxi, Benito y Josele, se dedicaba a ello, manualmente. Tendrían que dar en esas láminas, como en una muñeca rusa: aquellos retratos coloreados de los soldados de uniforme que ahora se ven algunas veces en el rompeolas del Jueves.

Y al final, pero no lo último, los comentarios de Javier Rubio. Para mí que estos comentarios, documentadísimos, con todas sus fechas y sus nombres propios perfectamente puestos, tienen casi tanto valor, o más, que el color de las fotografías en sí. Si leen el dorso de la foto de los borricos que echan tierra en el Tapón de Chapina tendrán un breve y utilísimo compendio de la última gran batalla de Sevilla contra las terribles crecidas del río, el plan de Delgado Brackenbury, hermano por cierto del escultor que hizo la Matrona Hispalis de la fuente de la Puerta Jerez, esa Cibeles a la sevillana y a la sevillista. Así que mi enhorabuena a ambos autores, a Rafael Navarrete y a Javier Rubio. Sé que mi felicitación no tiene el menor mérito. Pero es que don Abel Infanzón, desde su retiro, me ruega que así lo haga. Y me ha dicho, nostálgico: «Ay, si yo hubiera cogido esta Sevilla en color en «Casco Antiguo»...»