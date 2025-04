No hay nada como pedir por esa boquita la independencia para que lo traten a uno entre algodones, lo mimen y le den cuanto solicite. Lo digo por el AVE Barato, el de los Tiesos, cuyas siglas AVLO no sé qué significan. Probablemente será «Alta ... Velocidad Low Cost» o algo así. Habiendo sido Sevilla pionera y conejillo de Indias con el AVE en 1992, a la hora de poner en marcha el Ave Baratito se lo dan a Barcelona. ¿Pero no habíamos quedado en que «España nos roba»? ¿Por qué entonces les dan el AVE Barato antes que a nadie? Ah, a lo mejor eso del AVE Baratito a Cataluña forma parte de algún pacto secreto que en estos días se formaliza entre el Gobierno en funciones de Sánchez y los independentistas para asegurarse la investidura del Tío del Falcon y de la desmembración de España, así como de la puesta en práctica de todo el programa comunistoide de Podemos, sus socios de coalición en el poder.

Yo no digo nada, pero en Cataluña no hay paladar para degustar las novelerías que supondrá el AVE Baratito. Aquí sí que le sacaríamos partido:

-¡Corre, Mari, ven, mira, este AVE Baratito no lleva vagón de cafetería, así que no me puedo poner hasta la corcha de güisqui antes de llegar a Puertollano!

Para mí que el Ave Baratito es una mala copia de los aviones «low cost», cuyo paradigma es Ryanair. Renfe ha copiado a Ryanair de la forma más descarada. Y ya saben lo que le pasa al que la copia... Es barato, sí. Dicen que un billete entre Madrid y Barcelona costará entre los 10 y los 60 euros, mientras los niños viajan casi gratis, como en el anuncio veraniego del chiringuito del Cortinglés. Aunque con esto de los 10 y 60 euros pasará como con los vuelos baratos de las compañías «low cost». Anuncian, ¿qué te digo yo?, un viaje entre Sevilla y París por 25 euros. Bueno, pues aunque lo anuncien, ¿usted conoce a alguien que lo haya conseguido? Las compañías «low cost» se caracterizan porque de hecho se paga bastante más que lo que anuncian para atraer viajeros. Ah, y más ruina para las agencias de viajes, que se van a quedar sólo para los cruceros de verano y organizar devotas peregrinaciones a Tierra Santa. Los billetes del Ave Baratito habrá que sacarlos por Internet o por la clásica aplicación específica en el teléfono inteligente. Y pasará seguramente igual que con los de avión «low cost»: que si no imprimes en tu casa la tarjeta de embarque porque eres un torpe, en el aeropuerto resulta que te cobran lo menos 40 euros por ella, ¡toma!, por no saber darle a un botón.

Pero todo es copia de los aviones. En el AVE Baratito no habrá casi de nada. Y lo que haya, será de pago aparte. De momento, las maletas. Adiós, plataformas de salida del AVE empetadas de maletas que no caben en los estrechos maleteros ni en las repisas que hay sobre los asientos. En el AVE baratito puedes llevar un bolso o mochila y una maleta, una sola. Pero en plan aeropuerto: no puede exceder unas ciertas dimensiones, ¿Te la cogerán, si no, te la meterán en bodega (en furgón de equipajes en este caso) y tendrás que pagarla aparte? Ah, y de azafatas para preguntarle si este es el vagón número 4 y esperándote la muchacha al pie de la puerta cuando llegas, nada. En todo el AVE no habrá más que un solo supervisor, un revisor, vamos; al hombre me lo traerán loco atendiendo a tanto personal, ya que no habrá azafatas a bordo. Ah, y se acabaron los auriculares que luego se lleva uno a casa para oír «El Partidazo» de la COPE. Los auriculares serán de paganini. No habrá clase preferente, para no dar envidia a nadie ni nadie presuma. El que lleva una maleta normal porque viene de un vuelo desde el extranjero, ¡a pagar se ha dicho! Por respirar no sé si cobran, pero a lo mejor ponen un canon, al paso que vamos. Ah, y me imagino que igual que en Ryanair se embarca sin «finger», y hay que ir andando hasta el avión aparcado en los chirlos mirlos, el Ave Baratito estará al final de las vías, y será como si hicieras medio camino a pie. Ah, y el wifi, de pago. Total, para lo mal que funciona el wifi del Ave de tarifa plana, da lo mismo. Una pena, ya digo, que todas estas novelerías no las podamos disfrutar en Sevilla. Aquí, como no pedimos la independencia, a Juanma le aplica la Montero el 155 que no se atreve con los catalanes, que son los que se aprovechan de los trenes baratos.