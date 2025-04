Asedio a los notarios

En su relato invasivo y totalizador, la transformación digital inició su ofensiva sobre el empleo argumentando que solo afectaría al de menor valor añadido y que supondría un positivo desplazamiento de las tareas rutinarias y repetitivas hacia las más creativas y cualificadas. Y así por ... ejemplo nos llegaron a convencer de que todos seríamos mucho más felices llamando a un 902 atendido por un contestador automático sin capacidad de comprender ninguna respuesta matizada, que esperando una pequeña cola en una oficina antes de ser atendido por una persona a la que contar tu problema y volver a acudir en caso necesario. Hoy ya sabemos, sin embargo, que esa «liberación de la burocracia» prometida por la tecnología tiene en el punto de mira a todas las profesiones, con independencia de su nivel de cualificación e inteligencia, y el relato de la tierra prometida digital ya amenaza sin embarazo ni subterfugios a algunas de las carreras de mayor exigencia intelectual.

Este es exactamente el caso de los notarios, a los que uno de los propagadores de la nueva fe digital presentaba hace poco en uno de los principales medios digitales nacionales como una «institución medieval», con «un modelo de negocio obsoleto», cuya función «de dar fe está claramente superada» y puede ser «sustituida por la tecnología con mayores garantías y menor coste». En un encadenamiento de argumentos tan precarios en conocimiento jurídico como indocumentados sobre la función notarial en el ámbito latino, el entrevistado no solo distorsionaba de forma reduccionista la labor que realiza el notario, limitándola a la legitimación de firma, sino que confundía, no sé si torticeramente o por insolvencia, el tipo de garantía que puede ofrecer una tecnología como el blockchain con la que aporta un profesional del Derecho como el notario, que no tienen nada que ver.

Así, mientras que la cadena de bloques es un mero medio técnico que solo asegura el registro de un documento, el notario es un experto que, aun ejerciendo en régimen de competencia, tiene la condición de funcionario público y es responsable por ello (ante la ley y los tribunales) de asegurar no solo la trazabilidad de los documentos, sino su validez y legalidad jurídica, así como su archivo y custodia (que tampoco proporciona la cadena de bloques). Además, debe garantizar la capacidad de las personas firmantes, algo que no puede ni podrá nunca hacer una máquina, y ejerce una función de asesoramiento por la que no cobra y que resulta de especial relevancia precisamente para aquellos que no tienen medios para contratar una asistencia jurídica.

Naturalmente no es esa la imagen que se transmite de la función «medieval, obsoleta y superada» de los notarios, a los que se presenta no como los servidores públicos que garantizan la seguridad jurídica de nuestras transacciones, sino como una élite que cobra mucho y trabaja poco, unos intermediarios prescindibles a los que pagamos por estampar una firma y que ahora nos podríamos y deberíamos ahorrar gracias a la tecnología. En su ofensiva a la institución, al relato sobre los notarios alimentado por la industria digital no le duele en prendas llegar incluso a menoscabar (por lo bajini) la consideración intelectual de estos profesionales, presentando su cultura legal enciclopédica como otra obsolescencia, un mero bagaje memorístico, nuevamente inútil y sustituible por la tecnología, y denostando también las durísimas oposiciones que deben superar, como si fueran concursos de papagayos que recitan de memoria, cuando en realidad representan un ejercicio de absoluta exigencia en capacidades de discernimiento, comprensión profunda, aplicación del conocimiento y desarrollo argumental, capacidades que también por supuesto requieren de la denostada retentiva (sin la cual, dicho sea de paso, no es posible la conexión de razonamientos y, por tanto, la creatividad).

Cualquier persona ilustrada que se enfrente a un texto notarial no solo atestiguará su meticulosidad legal. También podrá dar fe de que es la apoteosis del razonamiento lógico y la consecutio: el discurso que progresa de forma suave y lineal a través de la concatenación de argumentos relacionados que conducen implacablemente hacia una conclusión final. El blockchain, ese «nuevo notario» que pregona la digitalización, no solo está en las antípodas de todo eso, sino que sería el equivalente exponencial (por echar mano de una de las palabras fetiche del relato tecnológico) de ese contestador automático con cero nivel de responsabilidad, capacidad de discernimiento e inteligencia, en este caso jurídica. Naturalmente, la tecnología puede ser un complemento y una ayuda positiva, pero en muchas ocasiones no se plantea bajo esa perspectiva, sino en términos de sustitución y eliminación. Y la supresión de la función notarial, como ya algunos pregonan y recomiendan abiertamente, no solo nos acabaría costando mucho más dinero a todos sino que privaría de seguridad jurídica a los que menos saben y a los que menos dinero tienen.

Como ya dejó escrito en esta misma tribuna el abogado Francisco J. Fernández Romero, al populismo le estorban los notarios porque lo que le interesa es sembrar inseguridad jurídica, desterrar cualquier principio de autoridad y victimizar a la población. Pero la izquierda genuina sí debería valorar la función de los notarios (y defenderla frente al liberalismo extremo) pues lo que representa justamente es el empoderamiento del ciudadano y garantía jurídica para todos y especialmente para los más desfavorecidos. Sin embargo, la institución notarial, cada vez más acosada por el discurso pijoprogre digital, no tiene hoy quien le escriba y menos quien la defienda, ni a babor ni a estribor. Más le valdría salir a la esfera pública y contarse a sí misma de otra forma, porque el acoso y derribo de su labor no ha hecho más que empezar.