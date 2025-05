Arrastrados por el fango

Lo del PSOE andaluz no tiene nombre. Ahora se quejan públicamente de una presunta manipulación en Canal Sur, esa emisora que manejaron sin escrúpulo alguno para sus intereses más partidistas durante los treinta años de su existencia. Ellos la montaron y ellos la manipularon hasta ... unos extremos que iban más allá de todo lo imaginado y por imaginar. Un día, cierto locutor de indudable adicción al Régimen llegó a decirle a una consejera -en antena- una frase que lo dejaba todo claro:

-Hay que ver lo bien que lo estamos haciendo, señora consejera…

Salió del revelador lapsus como pudo, y luego, cuando su partido perdió el poder, se arrimó a los nuevos con la esperanza de continuar al frente del programa radiofónico donde marcó un estilo de colaboración con el partido que le pagaba el generoso sueldo que ganaba:

-Es que yo soy como mi padre, que trabajaba para el franquismo aunque no fuera franquista. Él me enseñó que había que ser institucional, y ese es lo que yo he sido durante estos años, un periodista institucional que no tendría ningún problema para seguir ejerciendo como tal con los que ahora ostentáis el poder…

Ahora, precisamente ahora, se quejan de manipulación los que sirvieron de lacayos de Susana Díaz para derrocar a Pedro Sánchez en nombre de un PSOE que no pactaría jamás con Podemos ni con los independentistas. ¡Anda que no! En vez de asumir aquello y retirarse dignamente haciendo mutis por el foro, se dedican a aplaudir lo que habían denostado y derrocado para no perder el sueldo. Arrastrase por el fango es una expresión que se queda corta. Si encima le añadimos la actitud que han tomado contra la emisora pública que por fin se ha convertido en un medio al servicio de los andaluces, entonces comprendemos que ese partido está muchísimo más podrido de lo que parecía.

Después de haber creado una trama monumental de corrupción con los ERE, y después de haber sufrido el revolcón de una sentencia demoledora, con dos presidentes de la Junta condenados por prevaricación y malversación de fondos públicos, se permiten el lujo de descalificar a esos profesionales de la información que sufrieron el ostracismo que ellos decretaron cuando ejercieron el poder al más puro estilo del cacique.

El PSOE andaluz necesita una regeneración interna que lo libere de esos vividores del presupuesto, como los llamó el añorado Félix Bayón: otro que fue perseguido por el Régimen hasta el extremo de su despido del grupo de comunicación donde trabajaba por haber criticado a Chaves y a los suyos. Poco antes de morir se quejaba amargamente de esa situación. Nunca olvidaremos aquel paseo por Málaga con la verdad asomándose por su boca. Por eso no vamos a callarnos ante el acoso al que quieren someter a los periodistas que están regenerando Canal Sur. Porque no somos lacayos de nadie ni nos dedicamos a derrocar al líder con malas artes, como ellos hicieron con Sánchez. Ni nos vendemos al independentismo insolidario ni al desprecio batasuno por un plato de lentejas. Si quieren arrastrarse por el fango, que lo hagan. Pero sin salpicar a los demás.