Por comentarios de unos o por comentarios de otros, en el bar, la tienda, la calle o la reunión, acabas enterándote de mucha de la gente de la tribu que se va de vacaciones, a la playa, a la sierra, al campo, al norte, al ... este, al extranjero… Haces memoria y en los últimos quince días te han hablado de al menos diez o doce personas o familias que se han ido de vacaciones; y eso, más o menos, te irán diciendo de aquí a mitad de agosto, con lo que, si calculas, sin preguntar, te vas a enterar de que de la tribu se van de vacaciones cuarenta o cincuenta familias.

La memoria se te va a los años sesenta, y la tribu, que no es sitio de playa ni de sierra, ni tiene fama de fresco, recibía entonces a muchos veraneantes. De secano, es cierto, pero veraneantes. Venían algunas familias que vivían lejos y buscaban el verano para volver a su tierra a reencontrarse con su pasado y con su sangre; venían muchachas, amigas de alguna muchacha de la tribu o familia; venían chavales que podían permitirse vivir y disfrutar el verano, porque hubiesen sido responsables durante el curso escolar o porque algún familiar corriera con los gastos de comida y hospedaje y cuatro perrillas para pipas. Veraneantes que guardarán para siempre una indeleble memoria del río, de las albercas, del cine de verano, de los guateques, del paseo y, en fin, de lo que la tribu podía ofrecer. Al cambio, ¿cuántas personas de la tribu veraneaban entonces fuera de los límites más ceñidos del pueblo? Te pones a recordar y apenas te salen tres familias, una, por irse a tomar las aguas a Alange, a Extremadura. ¿Tomar las aguas? ¿Qué era eso? No, no era la playa, ni la alberca. La palabra balneario no había llegado a la tribu y la expresión tomar las aguas estaba más cerca para ti de tomar agua de Carabaña que de unos baños relajados. Otra, a Cádiz, a la playa. Otra, a Chipiona. Otras, por cercanía, a Matalascañas. Pero tú hablas de salir a más de cien kilómetros. Y entonces, eran más los que entraban que los que salían, al menos entendiendo el veraneo como un lujo de hotel y restaurantes, que ir a Matalascañas entonces era una aventura de habitáculos —muy bien hechos, eso sí— construidos con yerba del maná y bayuncos, y unos servicios comunes que distaban mucho de lo ideal. Pozos a pie de playa y vida de náufrago feliz que contaba las horas en el reloj de la luz. Hoy, lo normal es que gente de la tribu coincida en cualquier aeropuerto internacional, o en Santiago de Compostela o Cantabria, o en Portugal, Canarias o las Baleares. Entonces, salía uno y era noticia general. Hoy, se va la tribu entera y nadie le da importancia.

