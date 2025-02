A la fuerza ahorcan. Parece mentira que haya que multar a la gente que es incapaz de ser solidaria con sus semejantes. Parece mentira que disfruten yéndose de botellona a las afueras, o a un chalé, con lo que eso puede acarrear. ¿Qué pasa, que ... nadie puede aguantarse sin un cachondeo de música y alcohol -vamos a dejarlo ahí- hasta que la situación mejore y permita cierta libertad de acción? Parece que la solidaridad se les queda a algunos en el kilo de alimentos que compran para la caridad, o en las papeletas de una rifa, o en la caja de mantecados de fin de curso de su hijo o de su hermano. Qué triste.

La solidaridad no es solamente echar una firma al pie de un escrito para pedir el desarme mundial, sin tener, la mayoría de las veces, la menor idea de lo que significa un desarme, porque mucho pacifismo de boquilla y después se lían a puñetazos -vamos a dejarlo ahí- a las primeras de cambio. Aquí vamos muy de solidarios con los países deprimidos, pobres de solemnidad, pero si uno de esos pobres se pone a dormir en el portal de nuestra casa, lo echamos a patadas. No todo el mundo es así, está claro, pero qué casualidad que casi todos los que conozco que son muy dados a las firmitas, las pancartas, las manifestaciones y los gritos, después son unos egoístas de no te menees y en nada solidarios con sus vecinos. Los mismos que les piden cuentas a las autoridades, en cuanto éstas, involuntariamente, fallan en algo, después se ponen muy bien puestos cuando el fallo es propio. La pandemia está desnudando a mucha gente que teníamos por solidaria o que cacareaba de serlo. Y nos está dejando claro que hay más gente de la que creíamos que es incapaz de comportarse con un mínimo de sacrificio, si ese sacrificio es para evitar que su semejante corra peligro o muera. ¿Qué pasa, que te mueres si no te vas de noche a un decampado a ponerte ciego de alcohol con cien más? ¿Que no puedes aguantar dos semanas sin reunirte con cuarenta amigos o cercanos, si es por el bien de la comunidad? ¿Que eres incapaz de evitar que vayan más de seis amigos a comerse un arroz al campo? ¿Esa es tu solidaridad? ¿No te vale leer cómo enferman, cómo mueren o cómo quedan lesionadas, cientos de personas, por culpa del puto Covid? ¿Eso es lo que podemos esperar de ti como ciudadano, como vecino? Pues qué triste. Y si ese es tu plan, que te lluevan las multas y que incluso te alcance la sombra de la cárcel, a ver si así te das cuenta de que con muy poco -con menos esfuerzo que el de comprar un kilo de garbanzos o una papeleta de rifa- podemos hacer mucho por los demás. Ponte cerca de los demás: quédate en casa, anda.