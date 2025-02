Está ya muy escarmentado, dice. «Si un día me duele una pierna, no me fío, no vaya a ser que sea una maniobra de la otra.» Y te ha dicho que no es broma, que está tan harto de tantas cosas, que, si no tuviera ... que salir todos los días a ganarse el jornal, se quedaba en su casa y no salía de su pensamiento y de su mundo. Cuenta que una vez vio una noticia en la televisión y se puso malo, y odió al que acusaban, y al poco descubrieron que todo había sido un montaje de una empresa interesada en acabar con aquel hombre. «Y métete en el mundo que quieras, que vayas al mundo que vayas, te encuentras lo mismo. No me creo ya ni la luz del día. Veo amanecer y miro detrás de los cerros, a ver si hay alguien encendiendo focos.»

Dicen que nada es verdad ni mentira, que todo es según el color del cristal con que se mira. Y si el cristal es de un color determinado, al cristal se le colocan los papeles de los colores que necesitemos para cambiarlo todo o, al menos, para que la gente crea lo contrario, que aquí hay intereses en todas partes, y si conviene acabar con un hombre honrado, se hace todo lo posible por acabar con él; y si los intereses aconsejan salvarlo, aunque sea el más canalla y depravado de la tierra, lo salvan o hacen todo por salvarlo. El color del cristal, sí, y el papel de color que le ponen al cristal, que si el cristal es rojo y conviene que se vea verde, se le pone un papel verde, y aquello que creías, nada de nada. Nos vamos al bar o a la reunión y, todos tan felices, brindamos por lo que le hemos hecho a uno o la que le hemos librado a otro. «No me fío de nadie», dice. No se estila, él sabe que no se estila eso de ser un cabal, eso de dar la mano y que ese apretón vaya a misa. No se lleva ser claro, y si hay que decir algo a la cara, se dice. Y en ese plan, se encuentra un mundo de sonrisas falsas, de buenas palabritas, de saludos efusivos, de cinismo colmillero que aguarda y lanza el zarpazo, por detrás, claro, siempre por detrás. Está harto. Tres hijos son muchos hijos, dice, y a veces se las tiene que tragar cuadradas. Pero si él pudiera quedarse en casa y, como mucho, de vez en cuando ir a tirarle al pájaro o salir a caballo… Se entiende bien con los animales. Dice: «Los conozco, y sé que uno es así y el otro de otra manera, pero no mienten, no engañan. Sin embargo, los hombres…» No se fía. «¿Política? ¡Ni de mí, si me presentara a algo, me fiaría! Porque sé que ahí, en la política -en la política de todo- hay intereses oscuros que acabarían cambiándome. Y ahí no pienso llegar.» Cerca, suena el carnaval. Y él sabe que hay más máscaras en el día a día. Por eso no se fía. antoniogbarbeito@gmail.com

