SI la mascarilla va a ser ya una prenda obligatoria en la mayoría de las ocasiones, el nuevo perfil de los humanos andará entre el personal de un quirófano y los castradores de colmenas. Ya hemos pensado en lo que puede tocarnos, por ejemplo, tener ... que tomarnos una cerveza con mascarilla, no de tapa, sino puesta. Y creemos, con razón, que será incomodísimo eso de tener que andar levantando la mascarilla para tomar un trago o un bocado. Y hemos pensado, quizá, en ir al cine, a los toros, al fútbol, al teatro o al circo con la mascarilla puesta, y, si es posible, el botecito de gel hidroalcohólico. El bicho más chico nos va a hacer pasar las incomodidades más grandes, y ya nos ha dado los mayores disgustos. Y ahora, tiempo de mascarilla.

Yo me acuerdo ahora de otra gente. ¿Que es incómodo tener que estar con la mascarilla puesta en una caseta de feria? Pues imaginemos lo que será tener que estar sirviendo mostrador y veladores con mascarilla y guantes. Por cierto, ¿cómo se las van a aviar los músicos? ¿Y los tamborileros del Rocío? Pero voy más lejos, a los territorios donde será más duro. Pensemos, por ejemplo, en dos universos laborales, la construcción y el campo. ¿Alguien imagina lo que será, en días así, con calor como la que ya tenemos, o mayor, al pie de una hormigonera, pala en mano, o agachado, solando; o en un andamio, labrando; o recolectando arándanos, tomates, pimientos, sandías, uvas, con mascarilla y guantes? ¿Alguien imagina lo que será, sin poder respirar bien, estar hormigonando una planta, al sol pelado? ¿O tejando? ¿O recolectando cualquier fruto que requiera tener que estar encorvado sobre la tierra? Me acuerdo ahora de aquel campo que pedía sacrificio en cualquier época, y en el verano, la siega, y aquellos hombres que no sabían cómo taparse del sol, sombrero y pañuelo por debajo, a modo de siroquera de la Guardia Civil. O en la era, bregando con la paja y aguantando cómo el tamo se pegaba al cuerpo empapado de sudor. O metiendo la paja en el pajar, bieldada a bieldada. O metidos en el tabacal, o en el maizal, descopándolo o recolectándolo. Será dura la mascarilla, sí, pero para unos lo será muchísimo más que para otros, que no es lo mismo tomarse una cerveza y tener que andar manipulando la mascarilla, que llevar la mascarilla, sin poder quitársela, mientras se carga con una bombona de butano, o metido —doble mascarilla— en un invernadero. Será duro, pero que antes de quejarnos por tener que quitarnos la mascarilla para comernos una gamba, pensemos en quien no se la puede quitar para respirar en un tajo duro, mientras sueña con un trago de cerveza helada.

