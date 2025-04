Me la pongo varias veces al día, porque sé que con esa protección espantaré el virus de los mediocres, de los engreídos, de los que se creen dioses y como equivocados dioses te miran, despreciándote, aunque no sirvan ni para monaguillos de curas apócrifos. Me ... la pongo a cualquier hora, y noto que con ella puesta respiro mejor, admiro más, me siento más pequeño y siento más protegidas mis debilidades. De aquel del que ahora se acuerda todo el mundo —no tardará de nuevo el olvido— me quedo con media docena de palabras: «Unos ojos, los tuyos, nada más.» Protección romántica y profunda. Y definitiva.

Los días fríos del enero me llevan hasta las arenas de Sanlúcar de Barrameda, allí donde Juan José Vélez Otero me protege con su infancia: «Mi infancia es una nube que no llueve ni truena, / es un caleidoscopio que no tiene ventanas / para mirar los ecos de cielos y mañanas, / es un bardo con pitas, el dolor del consuelo, / una radio en la sala que escucho y que no suena, / la momia de mis sueños envuelta en un pañuelo.» Qué bien protegido. Desde Málaga suena la voz marinera de Altolaguirre: «Las barcas de dos en dos, / como sandalias del viento / puestas a secar al sol.» José Luis Núñez refuerza la protección, cuando el baile flamenco se le vuelve hoguera: «La luna es un caldero donde lanza / la tarde sus metales oxidados; / donde pueden los huesos derrotados / armar sus esqueletos de esperanza…» O viene a proteger más mi querido Víctor Jiménez, al que veo ahí en San Bernardo 10, empeñado en lo imposible: «Y está mi infancia dentro. / Y he perdido la llave. / Y no hay puerta ninguna.» ¿Hay mejor mascarilla para que no nos contagie el aliento pobre de tibios, babosos, pelotilleros, rastreros, falsos…? Busco la protección de mi admirado Antonio Hernández, y viene con tres versos: «Tenía todos los premios. / Le faltaba el principal: / el don, el don del misterio.» Llamo a Joaquín Márquez, y desde su otra vida me manda más protección: «Vestía de rojo y negro, / como una llama viuda / a la mitad de su cuerpo.» ¿Y Rafael? Rafael, amigo, ven: «El amor es esta / soledad perfecta.» Qué hondo y sereno era García Ulecia. Y cómo protegía: «Un abanico de plata / cubre el mar con su esplendor…» Carlos Murciano me dice que «Esto de no ser más que tiempo espanta…» Cierto, admirado maestro. Como protege la conveniencia de Romero Murube: «Quizá sea mejor. / Así, puro aire. / Ni que yo lo diga. / Ni que tú lo hables.» Y con calor asombroso me protege Luis López Anglada, «…con todo el corazón enamorado, / como una antorcha en medio de la nieve.» Y cien más. Qué bien se respira así, con esos aires.