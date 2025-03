Ojalá los chistes sobre el coronavirus no se nos congelen en la boca o en la pantalla del móvil, pero al paso que va, casi galopante, no sé yo hasta dónde llegará el daño. Ya no es Andalucía, es España. Y los casos se suceden ... a vuelo de perdiz, a salto de mata, pero crecientes. Dicen que un contagiado puede contagiar a casi tres personas; y así, diez, a treinta; y cien, a trescientas. Lo que en principio pareció un alarmismo, hoy es miedo en todas partes. Miedo a todo y a casi todos. El coronavirus va como los pájaros de Hichcock, picoteando a todo el que pilla cerca, y así va dejando esto, el mundo, en un paisaje cuasi de terror o a punto de serlo.

Hay Obispados que aconsejan que se retire el agua bendita, que no se dé la paz en la misa ni con besos ni estrechando la mano, que no se bese a las imágenes religiosas —ni pie, ni mano—, ni que se toquen. He oído que también aconsejan que los sacerdotes se laven las manos antes de dar la comunión y después de darla, y, en fin, la cordura o la previsión aconsejan no acercarse mucho al otro, evitar saludos que incluyan roce o acercamiento y aun no dejar entrar a determinadas personas en los hospitales. Si el miedo está servido, también lo está la alarma, y lo está la duda, la incertidumbre. Nadie sabe para dónde tirar, en el asunto del coronavirus. En Madrid van a cerrar colegios y en Sevilla han cerrado la facultad de Comunicación y estudian a varios profesores y alumnos. Repito, ojalá no se nos queden congelados en la boca los chistes sobre el problema, pero como el bichito diga a crecer y a picar y picar sin hartura, podemos tener, de aquí a no demasiado tiempo, un paisaje apocalíptico. No digo que sea una nueva variante de peste, pero no es moco de pavo el problema. ¿Se acuerdan de las famosas carreritas de la Madrugá? Uno corre porque alguien lo asusta o porque oye un grito de alarma; otros corren al ver correr al primero, y cuando vinimos a darnos cuenta, corría todo el mundo, sin saber para dónde tirar y, lo que es más grave, por qué corrían. Sabían, o entendían, que había que correr, como los otros. Con el coronavirus, con más razón, hemos visto a un ingresado y dos o tres se han alarmado, y ahora estamos alarmados todos, y una tos, un estornudo o una cara rara nos recluyen en casa, que no será una salvación si los efectos del bichito crecen y crecen. Y no sabemos casi nada. Y preguntamos: si el problema sigue creciendo, cierran centros de enseñanza, suspenden misas, prohíben concentraciones humanas, ¿cuánto hay de ahí a cerrar grandes almacenes, plazas de toros, estadios de fútbol, mercados, cines; suspender ferias, romerías, procesiones…? Incertidumbre.