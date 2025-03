Parece que estoy oyendo a La Piquer cantando la letra de Rafael de León, sea el día que sea de la semana: «Cuando el domingo te pones / tu traje negro de pana / y ese clavel en la boca / y ese sombrero de ala ancha…» Nadie ... en la ciudad lleva traje negro de pana, ni se pone un clavel en la boca, ni, porque sí, se toca con sombrero de ala ancha; pero cuando la ciudad siente que le arden las yemas de la flor y se le incendia el aire, ay, hermosa deflagración de la luz de marzo, entonces, ay, entonces; entonces no hay quien la sujete. Dicen que el sábado pasado no se cabía en Sevilla, que Triana era algo así como una Velá primaveral o una espera de cualquier cofradía de las suyas. Me lo creo. Y es que «…Cuando acaricias silbando / los hierros de mi ventana, / de tanto y tanto quererte / el corazón se me para…»

La que silba, bajito, es la brisa del Río; y son las manos de la luz las que acarician los hierros de la ventana de la ciudad, y a la ciudad entonces, es natural, el corazón se le renueva, aunque ella diga, de tan corazonada, que se le para. En eso del salir, en eso de adueñarse —renovar la propiedad, mejor— de la calle, ella es única. En eso lleva razón el himno andaluz, porque los andaluces, en la pandemia, queremos volver a ser lo que fuimos, «gente de luz». Gente nacida para la luz, para la libertad, para hacer su santa voluntad, que es hermosísima, por otra parte. Por eso es tan de copla, la ciudad: «Aunque pongan una tapia / y tras de la tapia un pozo, / han de saltarla tus brazos / y han de cruzarlo mis ojos…» Sí, y no te llames Francisco, llámate Antonio. Aunque pongan mascarillas y nos marquen las distancias, nadie nos quita la calle, nadie nos quita las ganas. Las ganas de vivir, de ser el otro en la cercanía, el roce, la medianía de una copa. No hay quien la detenga. Esta ciudad es capaz de jugársela —de hecho, se la juega todos los días, desde que la luz está siendo la luz— por su libertad, tan a lo Hernández, esta vez; por su libertad, esta ciudad «sangra, lucha, pervive.» No hay quien pueda con ella. A esta ciudad no le gusta morir matando, ni mucho menos: le gusta morir viviendo, que es todo lo contrario. Y es capaz de apurar su vida por apurar un trago de primavera, de aire de marzo, de cielo de abril, de luz absoluta. No hay quien le ponga freno, y si alguien se lo pone, ella lo rompe, y lo hace por una imperiosa, irrenunciable necesidad de vivir. La gente que tiene un elevado sentido de la vida no se achanta por cualquier cosa, aunque el peligro ronde. Si de vivir se trata, buscará la vida donde sea, le cueste lo que le cueste. Aunque ese precio sea morir. Si se trata de vivir, lo que cueste. antoniogbarbeito@gmail.com

