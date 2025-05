Antonio García Barbeito: Gines

Era tiempo de apostar, y tu padre apostó. Le agradeciste que te lo consultara: «¿Te gustaría irte a vivir a Gines?» Sí, claro que sí. Tus recién cumplidos diecisiete años ya pedían puertas de salida, rompimiento de fronteras locales, cambio de camino. Con una impagable ... carga de paisajes, de personajes, de asombros cumplidos, de olores, de colores, de sabores, de amigos, y con la impaciencia del primer estremecimiento en el corazón, si alguien te hubiese preguntado adónde ibas, podrías haber respondido como, desde otro pueblo, respondió, muchacho, el genio de Moguer: «…A donde el cielo / esté más alto y no brillen / sobre mí tantos luceros…»

O, quién sabe, quizá se tratara de buscar luceros que te parecieran distintos. Lo cierto es que llegaste y dejaste allí toda tu carga de sueños, tus ilusiones, tus deseos, tus ambiciones; y el pueblo, para bajarte los humos que pudieras tener, te dio una realidad donde giraban sin cesar, machacando aceitunas, unas piedras de molino y se ensartaban en las agujas de la prensa la patria redonda del capacho. Lo cantabas entonces con tu dolor en versos: «Al molino, molinero, / aunque te castigue enero / con sus látigos de frío… / ¿Que sueñas el caserío? / También ese sueño es mío, / pero es que el pan es primero…» Pero en Gines los días eran piedras que molían otras cosechas, en busca del glorioso zumo del canto, lo que tú buscabas sin saber que lo buscabas. Llegaste en el nacimiento de tanta gloria local, poetas populares, coro, el Rosario por sevillanas, Amigos de Gines, la fuerza imparable del Rocío, anticipada en aquel tamborilero recorriendo las calles del pueblo durante treinta o cuarenta tardes. «Aquí está pasando algo; aquí está hirviendo algo», parecía decirte una voz en tu interior. Y tú querías hervir en aquel caldero popular. Y si el Molino fue tu claustro —doce horas diarias, de lunes a lunes, no menos de cuatro meses al año—, cuando salías de él no perdías puntada. Te hiciste pueblo en los amigos, en sus tradiciones, en sus inquietudes. No hubo entonces en Gines nada en lo que no estuvieras dentro o cerca. Aquel Molino quedó atrás, nunca olvidado, entre las manos de tanta gente de Gines. Y tú eras ya, con ellos, historia del Molino. Han pasado muchos años, pero Gines, como tú entonces, no ha dejado de luchar por conseguir, de la mejor manera posible, que la Hacienda El Santo Ángel sea suya. Mañana se inaugura como nueva sede del Ayuntamiento. Si en esa hacienda cupieron muchas gentes de Gines, hoy caben más. Y, junto al luminoso patio de labor, el bellísimo jardín, las dependencias nobles, la nobleza —y la prudencia— de la almazara, en silencio, no olvida el esfuerzo secular de tantos hijos de Gines. Ni los sueños de aquel muchacho.

