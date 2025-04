Al principio de tu adolescencia, lo que más celebrabas era aquella Fanta a temperatura ambiente que os daba el concesionario de bebidas, cuando descargabais el camión de cajas de cervezas. Aquella Fanta no tenía nombre. Poco más tarde, la Fanta convertida en Mirinda o en ... Kas, enfriadas con nieve en una caldera, fue el primer sorbo que te ponía en los labios el líquido y dulce beso que aún no habías dado, mientras las guitarras eléctricas pellizcaban las noches de guateque y las canciones románticas les escribían cartas de amor a las niñas.

Una Fanta. Tan inolvidable, que siempre que te tomas una te acuerdas de aquella sin enfriar que te bebías por haber descargado el camión. Ni siquiera los refrescos cuasi compartidos en el baile agarrado; ni aquellos otros bebidos por alambique para que duraran toda la corrida de toros -mediados de los sesenta, una consumición para ver la televisión en los bares-; ni siquiera aquella que te volcabas ante las muchachillas con la arrogancia con la que se empinaban una garrafa de güisqui los vaqueros del Oeste. Aquella Fanta era aquella Fanta. Como aquel primer partido de fútbol televisado que no pudo ser. Lo escaso perdura. Incluso lo que no fue tiene a veces más fuerza que lo que ha sido -«Los besos que no te di, / te tienen que estar doliendo / como me duelen a mí»-; y así, tantas cosas. Recuerdas ahora el ritual del fútbol, cuando empezaste a ir a ver al Sevilla desde Gines, finales de los sesenta. Duraba un día la ceremonia. Desde por la mañana, hablando del partido, haciéndolo todo rápido para que fuera sagrada la hora de subir al autobús y fuera asombroso entrar pos las puertas del campo y ver aquel verdor del domingo donde en sol se echaba como si paciera. Inolvidables domingos de fútbol. Ahora, por mor de la pandemia, están dando fútbol diariamente. Lo mucho cansa. Te gustaba el fútbol cuando era como aquella Fanta a temperatura ambiente, algo aislado, algo extraordinario. Cuando ahora el fútbol es como el telediario, a cualquier hora y todos los días, te gusta menos. Ni siquiera los partidos más interesantes; ni siquiera cuando está en juego una plaza europea o un descenso. Te aburre. Todo cansa, si se hace diario, poco atractivo y a cualquier hora. ¿Te imaginas jamón de desayuno, de almuerzo, de merienda, de cena? ¿O gambas? ¿O caviar? El fútbol, en estas semanas, ha perdido mucho de su interés, se ha empobrecido. Y por más rivalidad que haya, por más importante que sea el encuentro -sin público en el campo, además-, todo es menor. Como una Fanta de ahora, caliente, que llevara abierta seis horas y hubiese perdido el carbónico.

