Cuando digan que ya hay vacuna contra el Covid-19, lo vamos a celebrar como se celebrará una amnistía en la cárcel, porque una cárcel es este vivir que nos imponen las circunstancias adversas. Podríamos llamarlo también frenopático, por la doble razón psiquiátrica y de ... freno, que todo es una locura con freno, un triste freno: «Quillo, ¿cuándo podremos vernos para la comida que dejamos aplazada en marzo?» «Pues, ni idea. A mí me da miedo salir, y en mi casa me dicen que no vaya donde no sea preciso, y eso mismo me dice el médico. De modo que yo creo que mientras no haya vacuna, no voy a poder salir, ni para ese almuerzo, ni para una copa, ni para una reunión. Para nada.»

Freno. Te llama un amigo que tiene ganas de verte, y antes de agradecerle la visita, que sería lo normal y lo correcto, le avisas con un freno: «Oye, tráete mascarilla, y guantes, y ni se te ocurra acercarte a mí…» Qué pena, qué triste. Hablan, y con razón, del desastre económico que va a acarrear la pandemia, que está acarreando ya; de la quiebra laboral, del desencanto empresarial, del crecimiento de lo malo y de la merma de lo bueno. Hablan, y con razón, del golpe que este virus va a suponer en las previsiones de crecimiento industrial, en la ruina ya palpable en el sector turístico, pero nadie habla de la gran ruina social, del gran palo que supone y seguirá suponiendo en las relaciones afectivas. Convengo en que es preferible volver al viejo saludo sin roce, al desmadre de besuqueos y abrazos de gol a cualquiera, pero de eso al abrazo verdadero y necesario al amigo, al familiar; el necesario beso a la gente querida, una hermana, un hijo, un nieto… Nadie habla de esa ruina que va minándonos poco a poco con el freno de la pandemia. Ojalá cuando, ya todos vacunados, volvamos a algo parecido a la normalidad anterior, no hayamos olvidado apretones de mano, abrazos que busca la necesidad del cariño. Ojalá vuelen los besos que de verdad merecen volar, por verdaderos, y convirtamos esta impuesta frialdad en un hermoso territorio afectivo. Hasta ahora, freno y más freno. Todo freno. Freno en la tienda, freno en el bar, freno en la calle, freno en los entierros, en las bodas, en las reuniones familiares, en la playa… En todas partes. Nos lo tomamos a broma, pero qué triste, tanto freno que nos impide tanta necesaria cercanía, tanta necesaria descarga afectiva. Nos prohíben besos, abrazos, apretones de manos… Me acuerdo de unos versos de Carlos Baras para Amigos de Gines, que vienen al pelo: «Te quitaron de mi lao, / no nos volvimos a ver. / Como si escondiendo el agua / se nos quitara la sed. antoniogbarbeito@gmail.com

