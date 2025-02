No, no es pesimismo. Vamos a tener que darle la razón a la frase que dice que un pesimista es un optimista bien informado. Ni son, por otro lado, ganas de liarla. Es que está liándose y parece que no queremos darnos cuenta. Andamos aquí, ... muy acostumbrados al no hay que alarmarse, no hay que escandalizar, no hay que llevarse las manos a la cabeza, pero, miren, si, por poner un ejemplo, la mujer violada durante tres horas por ese hijo de puta que hizo cientos de kilómetros para volver a sus andadas, si esa mujer, repito, fuera de nuestra sangre, otro gallo cantaría y otras ideas se nos vendrían a la boca y a las manos, que a las manos podrían venirse hasta los útiles de trabajo de los capaores.

No, no es pesimismo. Es ver lo que está pasando y, sobre todo, lo que no se hace. ¿Alguien pone remedio adecuado para tratar de erradicar los desmanes que padecemos? ¿Aquí se está aplicando la ley que puede permitirnos vivir en paz, y el que la haga la pague, y la pague según el daño que cause? Me parece a mí que no. Mal camino llevamos, si un hijoputa como el que el otro día abusó, cuchillo en mano, de una mujer, no tiene más pena que la privación de libertad, que algunos parecen tan condescendientes con estos canallas que quisieran dedicarles una calle, ¿vale sólo la cárcel? Volvemos a Bodas de sangre: «¿Y qué es el presidio? Allí fuman, allí ven los montes, y mis hijos criando malvas»; más o menos así dice la Madre. ¿Con qué paga el asesino de Laura, y el de Diana, y el de Marta, y el de tantas y tantas mujeres? Dicen que la pena durísima no arregla nada. Pues, miren, no lo sabemos. De momento, lo que tenemos claro es que la que no arregla nada es la blanda, la manita por el lomo y salga usted a la calle, que para eso somos más buenas gentes que la mar, contri. Mal camino. ¿Qué les va a pasar, si los cogen, a los que han profanado la iglesia de Carrión y han robado coronas y todo lo que consideraban caro? Si los trincan, por aquí, por allí, diez que se quedan en cuatro, cuatro que se quedan en tres, y calle que te crió. Y así, los que atracan farmacias, pegan tirones de bolsos, amenazan con navaja y la roban a una anciana. Como si todo fuera un hurto y los hurtos no perjudicaran a nadie. Yo no sé por qué no probamos con otras medidas. ¿Que todos tenemos derecho al mismo sitio en la sociedad? Pues nadie quiere el pescado ni la fruta podridos, ni compra mulos con mataduras ni caballos con una pata rota. Hay más que ver la vergüenza de las ocupaciones de fincas urbanas, y lo que pasa una familia a la que se le meten dentro unos desalmados. Mal camino. Y ya dura mucho este camino.