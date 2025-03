Como una muchacha que se sabe hermosa y guapa; así, ella. ¿Es su mejor espejo el Río? «¿Por qué me parecen fríos / los ríos que no son míos?», dijo Rafael. A ella, también. Pero el Río ya no está frío, ese espejo tiene la calidez ... del beso de marzo, por más que necesitaría una precipitación de alfileres nacidos de la tormenta. Pero ella no está para esos cálculos; ella lo que quiere -lo que necesita- es saberse y verse la mejor, la más hermosa. Y el cristal del agua se lo está diciendo bajito: «Asómate y te verás, sabrás que sólo en ti está la total belleza, la total hermosura.»

Fernando Vaquero -gracias, artista- sabe dónde vive esa muchacha, y sabe que la primavera la está llamando, diciéndole que salga a la puerta, porque hay una niña encendida esperándola. Fernando Vaquero lo sabe y lo pinta con pinceles, colores, metáforas del trazo, memoria de la palabra, del verso, y por razones que le andan por la sangre, sin nombre, razones mamadas en el silencio de la lactancia materna y en la música sin apenas sonido de las mecidas del sueño de los brazos que más lo quieren. Todo lo que ella hace es un arreglo, entendido como composición. El cuadro de Fernando Vaquero es un adorno, como adornos son los triduos, los ensayos, los pregones, las exaltaciones, las flores que van a la capilla y la plata que limpian manos llenas de mimo. Adornos son los programas de radio dedicados a ella, y los de televisión, y las páginas empapadas de incienso, y todos los comentarios, y todas las tertulias, todo lo que se mueve alrededor de ella. Ella, la única, la que se sabe capaz de ser la misma cada año y cada año, distinta. Está arreglándose. Esa toca de nubes que parece que no tiene sentido, lo tiene para ella; y el viento frío, y las flores que asoman de pronto, y el azahar que llueve gotas de blancura desde el cielo del árbol a la acera. Todo es un arreglo. Nada se mueve por casualidad, nada sucede sin una razón de arreglo. Todo sabe que ha de ser para que ella sea, porque sin ella, nada sería nada. Esa luz, si no la lleva ella, no sería la misma. Ni el río, ni el cielo, ni la gente, ni las cosas más simples. Todo es ella, al fin. Aunque parezca que no es así, así es en cuanto cualquier detalle se le acerca. Está arreglándose. Sabe que van a venir a buscarla muy pronto, y sabe que ha de estar preparada, novia al fin de todo. Cuando los sonidos tengan más sentido, y lo tenga la temperatura, y la luz sea total, y los movimientos, y las formas todas, sabremos que todo tenía un fin: ella. Parece mentira que una ciudad mueva tanto para ella misma. Y eso lo sabe bien Fernando Vaquero. Y por eso la pinta así. antoniogbarbeito@gmail.com

