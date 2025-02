Antonio Garc�a Barbeito: Dios y Dior

En la Plaza de España, un desfile de Dior, de las ropas de Dior, lucidas por muchísimos modelos. La escuela del diseñador francés asombró a cuantos asistieron al bellísimo espacio que fue idea de Aníbal González. Un desfile deslumbrante. Las crónicas dicen que Dior conquistó ... Sevilla. En el centro de la ciudad, el desfile de Dios, el paso del Dios callejero del Corpus, y para la ocasión, al pie de los pasitos que la tradición saca, cientos de integrantes luciendo la ropa seria del Corpus, como poco, traje y corbata. En Sevilla, Dios y Dior. Por muchos modelos que lucieran los representantes de Dior, nada podía ni puede igualarse al Dios Desnudo del Corpus. Con pasión celebro el día cuando Dios tiene el detalle de pasear por la calle vestido de Eucaristía. Mañana de mi alegría; con juncia y romero hago del Corpus mi gran halago de criatura popular…

En Sevilla andaba la huella de Dior por la Plaza de España y la Huella de Dios por todas partes. Es hermoso el Corpus sevillano, muy hermoso. Deslumbrante es el de Toledo y dicen que inigualable el de Granada. El de Sevilla no será menor que ninguno. Pero tú tienes la querencia por el Dios Cateto del Corpus de los pueblos. A ti te embebe, primero, el Dios tempranero de la tribu, aquel que asomaba sin ser visto, pisaba incorpóreo, y dejaba en el romero el olor del romero y la gracia en la juncia. Y la belleza en los altares callejeros. El mismo que colocaba varas de pino, de eucalipto, y sacaba a la calle las macetas de los patios. El Dios Cateto del Corpus era el Dios maduro que, joven, había pasado por las calles el Domingo de Ramos vestido de varetas de olivo y adornado de algunas ramas rubias de palmera. A ti te embebe el Dios Popular de los pueblos. El de Hinojos, el de Bonares, y el de La Puebla del Río. En el Jueves inmenso, te ha dolido este año ver cómo en La Puebla iban recogiendo el romero por donde acababa de pasar la procesión para echarlo más adelante. ¿Escasez de romero, con los pinares que tiene La Puebla? ¿Que no hay en La Puebla romero para el Dios del Corpus? Y en la tribu, qué pena: dicen que las calles estaban casi calvas de juncia, y de romero y ramas, ni noticia. ¿Qué está pasando, si en la tribu siempre sobró la juncia y el romero? «Vamos al campo por romero, / vámonos, vámonos / por romero y por amor…» Sí, como en La mañana de la Cruz de Juan Ramón. No quieres ni pensar que a los desfiles de Dior le sobren alfombras de lujo y al Dios del Corpus le falte romero y le escasee la juncia en estos pueblos. Tendrás que irte, como otras veces, a la hipérbole vegetal de dos pueblos de Huelva, Hinojos y Bonares, para ver que Dios puede andar descalzo, felizmente, sobre juncia y romero….

