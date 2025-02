Ahora, en San Julián, junto a la cruz de carnero que hay junto a la parroquia que en la República quemaron por tres veces, tres, y que nos evoca siempre un Domingo de Ramos con un maravilloso palio azul sorteando con las perillas de sus ... varales, una a una, las puntas de aguja de una puerta ojival, léase Virgen de la Hiniesta, mientras suena «Hiniesta Coronada» ya con la cofradía junto a la muralla, hacia la calle Rubios, antes de los Campanilleros de Farfán al llegar al Pumarejo. Ahora, como digo, ha sido en San Julián, como antes lo fue en la calle San Vicente, o en Baños, en San Jacinto, o en cualquiera de las que, so pretexto de unas obras de Emasesa, repavimentan Sevilla. Y la dejan sin aceras, como han dejado a San Julián. Al paso que vamos la acera sevillana de toda la vida, con su bordillo de piedra de Gerena en forma de alargado adoquín, será un objeto de museo, casi una pieza arqueológica.

Y antes de seguir, una curiosidad lingüística del habla sevillana que quizá les divierta. Muchas veces le llamamos a la acera «el acerado», como la caza es «la cacería». ¡Qué inteligente y precisa el habla andaluza, para que no haya confusión entre ceceo y seseo! La acera puede sonar como la cera que dejan caer los goterones de los cirios de los nazarenos. Por eso, para que no haya confusión entre la cera de un cirio y la acera de una calle, decimos a menudo «el acerado». Y la caza, lo mismo. Si eres seseante y dices que «Pepe se ha ido de casa», cualquiera puede creer que a Pepe, que es un pinta, su mujer le ha puesto las maletas en la puerta. Por eso nuestra habla tiene el recurso de la precisión, y dice entonces: «Pepe se ha ido de cacería». Que no se va a separar de Carmen su mujer, vamos.

¿Vamos? ¿Por dónde íbamos antes del inciso curioso sobre el habla sevillana? Ah, sí, por las aceras. Que están acabando con las aceras. Cuando con el citado pretexto de Emasesa el Ayuntamiento levanta una calle, lo más probable es que ocurran tres cosas:

1. Que salga directamente peatonalizada, con la circulación rodada prohibida o restringida a los garajes.

2. Que desaparezcan los clásicos adoquines de Gerena, muy cotizados en el mercado de los derribistas, y sean sustituidos por otros de granito grisáceo y uniformado, de canteras de la comarca de La Serena.

3. Que supriman las aceras y esté todo el suelo de la calle al mismo nivel.

A quitar las aceras llaman «hacer una plataforma única». Echen las cuentas de la cantidad de aceras que han desaparecido en Sevilla. ¿Se acuerdan de las aceras de la calle Tetuán, de la Avenida, de La Encarnación, de San Jacinto? Ya son recuerdos. Junto a la peatonalización, la gran moda del urbanismo sevillano es la supresión de las acercas con la «plataforma única». Nos estamos inventando un lenguaje que ha pasado de los gabinetes técnicos a las declaraciones de los concejales y luego al habla de la calle: bolardos en vez de marmolillos; imbornal por husillo; plataforma única en vez de calle sin aceras. Con el peligro de vertido de aguas que tienen las plataformas únicas en días de lluvia, al no haber desagüe en el centro de la calle. Y que se lo pregunten a los vecinos de la plataforma única de la calle Baños, ese hortera Paseo Marítimo que lleva a la playa de La Gavidia, donde el presente temporal ha metido el agua en los portales. Por cierto, a las que antes eran galernas y que ahora llaman borrascas o DANA... ¡les ponen cada nombrecito! La presente borrasca, «Gloria», tiene nombre de pastelería histórica de La Alcaicería más que de borrasca gorda. Pero hay que adaptarse. Y vayan despidiéndose de las aceras sevillanas. Pronto serán un recuerdo esos peatones metiéndose en los portales de las estrechísimas y sevillanísimas aceras de la calle Águilas cuando viene un coche. O esas aceras para matarse de la calle Murillo cuando un autobús llega desde La Magdalena. Como lo de Juan Belmonte, dénse prisa en pasar y pisar las aceras sevillanas antes de que una peatonalizada «plataforma única» acabe con ellas.