Si no se tratara de algo tan trágico y luctuoso como la desgracia mundial del Covid, era para hartarse de reír con muchas de sus circunstancias. En toda esta penuria ha sido incluso en algunas ocasiones difícil aguantar la risa. Por ejemplo, con Trump. Trump ... no se pone mascarilla como Rogelio el del Betis no corría, porque ponerse mascarilla, dice, es de cobardes. En una nación como los Estados Unidos, más castigada por el virus de cuanto pensamos, dijo hace poco el iluminado de Trump:

-Aquí no se hace una prueba de PCR más, porque prueba que hacemos, contagiado nuevo que sale, y ya está bueno lo bueno.

Esto, con letra de Rafael de León y cantado por Concha Piquer se dice: «Que no me quiero enterar/no me lo cuentes vecina». Lo de Trump sí que es esconder las verdades para que la vida siga igual, o crea la gente que sigue igual. Pero ha habido en España quien acaba de aventajar a Trump y muy ampliamente. Ha sido Fernando Simón, nuestro socorrido Tío de la Rebequita, ahora en verano en versión Manguitas Cortas. Que yo no sé cómo mantienen como portavoz del Gobierno en estas delicadas y graves materias a un señor así, por muy director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad que sea. Que lo mantengan en ese puesto si quieren, pero que hable y dé la cara otro. Porque, ya digo, hay veces en que no sabes si reír o llorar con lo que dice. Como cuando anunció que había por ahí unos cuantos de miles de muertos dando vueltas por las estadísticas, y que ya veríamos dónde los encajábamos.

Tenía entendido que Fernando Simón era médico, especialista en Epidemiología y Medicina Tropical. Y que tenía hasta partidarios que hacían camisetas con su verdadera efigie, remedando incluso la imagen de Los Rolling Stones. Pero acabo de descubrir que nada de eso. Que su verdadera especialidad es Lola Flores, y que debió de estudiar todo un máster en la materia en la Universidad del Lerele. Cuando la última EPA está a reventar de parados; cuando el turismo exterior está bajo mínimos y ha dejado de ser la gallina de los huevos de oro de nuestra economía; y cuando el Reino Unido nos da la puñalá trapera de imponer la cuarentena a todos los ingleses que hayan osado pasar sus vacaciones en España, Fernando Simón sale por Lola Flores. ¿Se acuerdan del histórico «si me queréis, irse» de cuando la boda de su hija Lolita en Marbella? Pues Fernando Simón lo ha superado. Y muy ampliamente. Cuando la industria hotelera está hundida y bloqueada la centralita de anular reservas, sale y tras el anuncio de la cuarentena inglesa, dice tan campante, tan pagado de sí mismo y de sus saberes: «El que Reino Unido exija una cuarentena a cualquier persona que venga de España, en cierto modo nos favorece porque desincentiva el que venga gente de Reino Unido». Óle con óle y olé, ¿cómo me lo maravillaría yo? Porque ¿saben qué significa esa frase? Pues igual que Lola Flores pidió su «si me queréis, irse», Simón ha proclamado: «Si me queréis, no vengáis».

Y no se quedó ahí la cosa, como Lola tampoco se quedó tranquila cuando la boda de Lolita tuvo que celebrarse en la sacristía porque, aunque la querían, la gente no se iba. Ha añadido el experto en pánicos de contagios y manipulación de cifras de muertos: «Agradezco que los belgas decidan no recomendar venir a España, es un problema que nos quitan, menos riesgo de importación de casos. Aunque entiendo que para el sector turístico es mejor que vengan los belgas, desde el punto de vista sanitario, reducir el riesgo marginal nos ayuda». O sea, que Fernando Simón quiere un covid autárquico. De nosotros con nosotros y el último turista extranjero, que cierre la puerta.