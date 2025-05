No sé por qué en las largas discusiones hasta las claras del día sobre la distribución de fondos europeos para mitigar los efectos económicos de la pandemia, a los países del Norte que no querían soltar un euro les han puesto «frugales». Frugal es otra ... cosa. Frugal, según el DRAE, es «parco en comer y beber», o sea, austero en la mesa. Y estos países no eran parcos en comer y beber, sino lo que en Sevilla hemos llamado siempre «roñosos». O sea, miserables, mezquinos, tacaños. No querían dar un euro a quienes más los necesitamos, mientras ellos tuvieran que pagar.

Me temo que esto de llamar «frugales» a esos países ha sido por causa de la mala traducción de algún primer telegrama de una agencia de noticias. Y me ha recordado el caso de Los Beatles. Cuando en la cava de Liverpool empezaron a ganar fama Los Beatles con su nuevo estilo de música, comenzaron a tener seguidores en todo el mundo y llegó a España la noticia, no sé por qué, alguien en alguna agencia informativa hizo una traducción a su aire, y les llamó en español «Los Escarabajos». Por un error, claro. En inglés, escarabajo es una palabra parecida: «beetle». Aquella letra A que no se tuvo en cuenta duró mucho tiempo, y durante todo el arranque de su carrera fueron aquí conocidos como «Los Escarabajos». Hasta el punto de que cuando en el Carnaval de Cádiz, entonces Fiestas Típicas, el genial Enrique Villegas sacó una famosísima e histórica chirigota imitándolos, con sus pelos largos y sus chaquetas rojas sin cuello, le puso de nombre a la agrupación «Los Escarabajos Trillizos». Que en poco tiempo, como ya se había aclarado el error de agencia en la traducción de su nombre, fueron conocidos con el título que ha pasado a la Historia del Carnaval: «Los Beatles de Cádiz».

Pero volvamos al error de llamar «frugales» a los países roñosos y tacañones del Norte que no querían darnos un duro. Sánchez, el que tantos aplausos ha recibido de los que Ignacio Camacho llamaba ayer, muy a la jerezana, «sus agradaores», sí que ha sido en verdad frugal. No en sentido estricto, como la famosa austeridad de Adolfo Suárez en las comidas, que dicen que se aviaba con una simple tortilla francesa, sino en sentido figurado de puño apretado y no gastar un duro. Sánchez ha tratado a Andalucía peor que los países «frugales» querían dejar a España y su ruina económica. El Gobierno de Sánchez, si será «frugal», o sea, roñoso y tacaño, ha mandado a Andalucía sólo una tercera parte del gasto de la factura del Covid: 597,6 millones de euros. Como si aquí no hubiera habido casos graves y necesidad de respiradores y de UCI en los más graves días de marzo. Sánchez ha mandado a Andalucía a la cola, que está sola, quizá como venganza por tener un gobierno del PP y de Ciudadanos que no lo ha hecho absolutamente nada mal en la epidemia, sino todo lo contrario, y ahí están las cifras. Pero nos han castigado, como siempre; nos han dejado de plato de segunda mesa o de Tercer Mundo. Sólo a Murcia la ha dejado peor. Del dinero de Europa, el Gobierno ha destinado solamente 70 euros por cada andaluz, mientras que por cada madrileño ha dado 221 euros o 162 por cada catalán. Nos han dado justo la mitad que a Cataluña. Será porque aquí no queremos la independencia y no tienen que callarnos la boca, digo yo, y nos sentimos más españoles que el «Todo por la Patria» que ahora quieren quitar de la puerta de los cuarteles. Los fondos enviados por el Estado no cubren ni una tercera parte de la factura sanitaria del Covid en Andalucía. La Junta considera que cuanto menos le corresponderían entre 900 y 1.200 millones de euros, teniendo en cuenta su peso poblacional en el conjunto de España y el esfuerzo económico que ha realizado para prevenir una mayor incidencia del Covid y redimensionar el sistema sanitario a las potenciales consecuencias de la pandemia. Por población, renta per capita y tasa de desempleo no se merecía Andalucía esta miseria. Hago mías las palabras del consejero de Presidencia, Elías Bendodo: «Mal empezamos». O sea, como siempre empiezan contra Andalucía. Como castigo por no haberlos votado a ellos.